Sao Hàn 13/2: Thành viên SNSD đến Việt Nam, Song Hye Kyo hiếm hoi khoe vai trần

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 13/2.

Thành viên SNSD đến Việt Nam

Mới đây, người hâm mộ K-Pop tại Việt Nam đã không khỏi xôn xao trước thông tin Tiffany Young - thành viên nhóm nhạc đình đám SNSD sẽ mang concert Here for you đến TP.HCM vào ngày 22/3/2025.

Thông tin này đã được chính Tiffany xác nhận trên các trang mạng xã hội chính thức của cô. Theo đó, đêm nhạc sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Tiffany Young sẽ đến Việt Nam vào tháng 3 để tổ chức concert.

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội đã "bùng nổ" với hàng loạt bình luận, chia sẻ từ người hâm mộ. Đa số đều bày tỏ sự vui mừng và háo hức khi thần tượng của mình sắp đặt chân đến Việt Nam. Nhiều người còn lên kế hoạch "săn vé".

Bên cạnh niềm vui và sự mong chờ, người hâm mộ cũng không khỏi tò mò về giá vé và những quyền lợi đi kèm của đêm nhạc. Mặc dù thông tin chi tiết về cách thức mua vé và các hạng vé vẫn chưa được ban tổ chức công bố, song nhiều người dự đoán cuộc chiến "săn vé" khốc liệt, bởi Tiffany là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của SNSD.

Ngoài ra, tin đồn về việc trưởng nhóm Taeyeon của SNSD cũng sắp đến Việt Nam đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nếu điều này trở thành sự thật, người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội được gặp gỡ hai thành viên của nhóm nhạc huyền thoại ngay tại "sân nhà".

Song Hye Kyo hiếm hoi khoe vai trần

Loạt ảnh mới nhất của Song Hye Kyo trong chuyến công tác Paris hồi tháng 1 vừa qua đã được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Trong những bức ảnh được công bố, Song Hye Kyo khoe vóc dáng thon thả trong bộ váy ôm sát cùng áo vest lửng khoác ngoài. Đặc biệt, khoảnh khắc nữ diễn viên để lộ bờ vai trần gợi cảm cùng đường cong tinh tế đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa quyến rũ của cô.

Song Hye Kyo đẹp không tuổi, quyến rũ khoe vai trần.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách thời trang, Song Hye Kyo còn khiến người hâm mộ xuýt xoa với thần thái đỉnh cao và nhan sắc không tuổi. Dù đã bước sang tuổi 40, cô vẫn giữ được nét trẻ trung cùng phong cách thời thượng, khẳng định đẳng cấp biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc.

Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. "Chị đẹp không bao giờ làm fan thất vọng", "Thần thái và nhan sắc đỉnh cao", "Càng ngày càng quyến rũ hơn" là những bình luận mà người hâm mộ dành cho Song Hye Kyo.

Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện, Song Hye Kyo đều khiến công chúng trầm trồ bởi phong cách thời trang tinh tế cùng thần thái cuốn hút. Vẻ đẹp của cô không chỉ là nhan sắc trời sinh mà còn là kết quả của quá trình chăm sóc bản thân và giữ gìn phong độ đáng ngưỡng mộ.

Kai (EXO) xuất ngũ, trải lòng về cuộc sống trong quân ngũ

Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ của EXO đã chính thức đón chào sự trở lại của Kai. Nam thần tượng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự với tư cách là nhân viên dịch vụ xã hội, và ngay lập tức giao lưu với fan trên các nền tảng trực tuyến.

Trong buổi phát sóng gần đây, Kai không giấu được sự xúc động khi được giao lưu trực tiếp với người hâm mộ sau gần hai năm vắng bóng. Anh chia sẻ: "Trước khi bắt đầu phát sóng, tôi vẫn chưa cảm nhận được điều này là sự thật. Nhưng ngay khi bước xuống cầu thang, tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi đã gặp lại các bạn sau một năm 9 tháng... Tôi nhớ EXO-L rất nhiều".

Kai (EXO) tái xuất sau gần 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Kai cũng không quên cập nhật về cuộc sống trong quân ngũ và những thay đổi trong thói quen của mình. Anh hài hước tiết lộ: "Tôi vẫn vậy, vẫn là Kai mà các bạn biết đấy! Nhưng có một điều đã thay đổi... Tôi không còn uống latte nữa! Trước đây tôi thích latte, nhưng bây giờ tôi chỉ uống iced Americano".

Ngoài ra, Kai cũng chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là việc làm công tác xã hội. Anh cho biết: "Giờ thì tôi đã biết rồi. Cảm giác vui mừng khi được nghỉ ngơi vào cuối tuần, và cảm giác không muốn đi làm vào thứ Hai. Khi còn quảng bá, tôi không thể hiểu được điều đó, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn hiểu. Thứ Hai thực sự rất buồn! Tôi ghét thứ Hai!".

Những chia sẻ chân thành và hài hước của Kai đã khiến người hâm mộ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Anh không chỉ là một idol với kỹ năng trình diễn điêu luyện, mà còn là một người chân thật, luôn biết cách kết nối với fan bằng những câu chuyện đời thường.