Long Châu Hậu là tên cũ của tỉnh nào?

​Theo cổng thông tin tỉnh, An Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sông Tiền và sông Hậu chảy qua, đường biên giới với chiều dài gần 100 km, giáp hai tỉnh Kandal và Takeo của nước bạn Campuchia.

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 3.536,76 km². An Giang có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm, 2 thành phố (Long Xuyên, Châu Đốc), 1 thị xã (Tân Châu) và 8 huyện (An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân); trong đó 7 đơn vị loại I và 4 đơn vị loại II. Có 156 đơn vị hành chính cấp xã gồm 21 phường, 16 thị trấn, 119 xã (trong đó có 127 ĐVHC loại I và 29 đơn vị hành chính loại II) và 888 khóm, ấp.