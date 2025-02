Sao Hàn 14/2: Park Bom lên tiếng lấp lửng về tin đồn tình cảm với Lee Min Ho

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 14/2.

Key (SHINee) nghẹn ngào tưởng nhớ Jonghyun trên sóng truyền hình

Trong chương trình tạp kỹ nổi tiếng You Quiz on the Block của đài tvN phát sóng ngày 12/2 vừa qua, Key (SHINee) có những chia sẻ đầy xúc động về người bạn quá cố Jonghyun. Xuất hiện cùng mẹ, Kim Sun Hee, Key đã không kìm được lòng mình khi nhắc lại những ký ức về quãng thời gian khó khăn sau sự ra đi đột ngột của Jonghyun.

"Thời điểm đó, tôi thực sự suy sụp," Key nghẹn ngào chia sẻ. "Tôi đã tự hỏi, sống vô tư có ý nghĩa gì nữa? Thậm chí, tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ tất cả".

Key đã từng nghĩ đến việc từ bỏ tất cả sau cái chết của Jonghyun.

Nam ca sỹ tiếp tục trải lòng về cách SHINee cùng nhau vượt qua nỗi đau: "Tôi đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng concert Tokyo Dome chính là cách chúng tôi đối diện với mất mát cùng nhau. Chúng tôi cảm thấy rằng nếu không có một khoảnh khắc để tưởng nhớ anh ấy như một nhóm, sẽ rất khó để bước tiếp. Đó là cách chúng tôi muốn tiễn đưa anh ấy - tuổi trẻ rực rỡ nhưng ngắn ngủi".

Key cũng nói thêm về nỗi nhớ Jonghyun da diết mỗi khi đến những dịp đặc biệt: "Mỗi năm, khi sinh nhật anh ấy hay kỷ niệm nhóm đến, tôi lại càng nhớ anh ấy hơn. Khi chúng tôi có bài hát mới mà anh ấy không thể thu âm cùng, tôi thường nghĩ, 'Anh ấy chắc chắn sẽ làm rất tốt bài này'.

Anh ấy thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi khi tôi luyện tập. Anh ấy không nói gì như một điềm báo, nhưng trong các buổi họp concert, anh ấy chỉ ngồi đó thôi. Khi tôi diễn tập, anh ấy cũng ở đó. Chúng tôi luôn là năm người. Chúng tôi sẽ luôn như vậy".

Jonghyun (SHINee) đã qua đời vào ngày 18/12/2017, ở tuổi 27, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ và những người yêu mến SHINee. Những lời chia sẻ chân thành của Key một lần nữa khẳng định tình cảm sâu sắc và sự gắn bó bền chặt giữa các thành viên SHINee, dù thời gian có trôi qua và những mất mát không thể bù đắp.

Park Bom (2NE1) gọi Lee Min Ho là "chồng", công ty quản lý nói gì?

Mạng xã hội Hàn Quốc đã bùng nổ tranh cãi sau khi Park Bom đăng tải một loạt ảnh của Lee Min Ho trên tài khoản Instagram. Điểm gây sốc là nữ ca sỹ đã sử dụng từ "chồng" để gọi nam diễn viên trong bài đăng, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò giữa hai ngôi sao đình đám.

Theo nguồn tin từ tờ Sports Chosun, tin đồn tình cảm giữa Park Bom và Lee Min Ho đã nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội tại Hàn Quốc. Sự việc đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới truyền thông, tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi.

Trước sự việc gây xôn xao dư luận, công ty đại diện của Park Bom đã chính thức lên tiếng vào chiều 13/2 để phản hồi về những nghi vấn tình ái giữa nữ ca sỹ và tài tử họ Lee. Tuy nhiên, thông báo từ phía công ty lại càng khiến công chúng thêm phần hoang mang.

Công ty của Park Bom lên tiếng về tin đồn tình cảm giữa nữ ca sĩ và Lee Min Ho, khiến công chúng càng thêm hoang mang

"Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ xác nhận nào liên quan đến bài đăng này, vì đây là vấn đề thuộc đời tư của nghệ sĩ," đại diện công ty cho biết trong thông cáo. "Tuy nhiên, xét đến những sự việc tương tự đã từng xảy ra trước đây, chúng tôi cho rằng nữ ca sĩ chỉ đơn giản muốn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho Lee Min Ho với tư cách là một người hâm mộ thông qua bài đăng đó".

Phản hồi lấp lửng và không rõ ràng từ phía công ty quản lý đã khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự giữa Park Bom và Lee Min Ho. Trong khi một số người hâm mộ cho rằng đây chỉ là hành động thể hiện sự yêu thích của một fan girl, nhiều ý kiến khác lại cho rằng động thái bất ngờ của Park Bom có thể ẩn chứa một thông điệp nào đó, hoặc thậm chí là một chiêu trò truyền thông.

Kênh YouTube gây sốt, lộ diện chủ nhân tài tử Jo Jung Suk

Kênh YouTube Cheonggyesan Daenggi Records đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút hơn 300.000 người đăng ký chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi ra mắt. Kênh được yêu thích nhờ những bản cover độc đáo, và danh tính chủ nhân kênh luôn là một ẩn số gây tò mò.

Thời gian gần đây, tin đồn về việc diễn viên nổi tiếng Jo Jung Suk có thể là chủ nhân của kênh này đã lan truyền mạnh mẽ. Nghi vấn bắt nguồn từ việc nữ ca sỹ IU chia sẻ bản cover ca khúc Love Wins All của kênh này trên Instagram cá nhân, kèm theo những lời khen ngợi.

Kênh YouTube "Cheonggyesan Daenggi Records" gây sốt, lộ diện chủ nhân tài tử Jo Jung Suk.

Sau đó, người hâm mộ đã bắt đầu tìm kiếm và phát hiện ra nhiều chi tiết trùng hợp, củng cố thêm giả thuyết Jo Jung Suk đứng sau kênh YouTube bí ẩn, ví dụ như việc YouTuber này sử dụng một cây guitar được fan của Jo Jung Suk tặng.

Mới đây, chủ nhân kênh YouTube này đã tổ chức một buổi livestream để giao lưu trực tuyến với người hâm mộ. Buổi phát sóng trực tiếp được thực hiện với bộ lọc che mặt để giữ kín danh tính YouTuber. Tuy nhiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra, vô tình hé lộ gương mặt thật của chủ kênh là nam diễn viên Jo Jung Suk. Dù vậy, chủ kênh vẫn chưa lên tiếng chính thức về danh tính của mình.