Sao Hàn 13/1: Han So Hee hối lỗi sau ồn ào tình ái, Song Joong Ki bị chê cười

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 13/1.

Han So Hee bày tỏ sự hối lỗi

Năm qua, Han So Hee là một trong những nhân vật gây chú ý nhất làng giải trí Hàn Quốc với những ồn ào đời tư. Sau scandal tình cảm liên quan đến Ryu Jun Yeol và Hyeri, nữ diễn viên tạm khóa blog cá nhân. Mới đây, cô bất ngờ mở lại blog, gửi lời chúc mừng năm mới và tâm sự: "Tôi đã dành thời gian để suy nghĩ về bản thân mình, có quan điểm hạn hẹp, những sai lầm và cảm giác tội lỗi. Mặc dù đã cố gắng vượt qua những cảm xúc này nhưng tôi cảm thấy vẫn còn nhiều điều cần cải thiện".

Theo Naver, những lời tự kiểm điểm và thừa nhận sai sót của Han So Hee liên quan đến ồn ào tình ái trước đó, đánh dấu sự thay đổi trong thái độ của cô. Thay cho phản ứng mạnh mẽ trước đây, Han So Hee đã nhìn nhận lại bản thân và bày tỏ sự hối hận.

Han So Hee hối lỗi sau ồn ào tình cảm với Ryu Jun Yeol.

Bên cạnh đó, Han So Hee cũng bày tỏ suy nghĩ về các vấn đề xã hội và cảm giác bất lực khi chỉ có thể gửi lời chia buồn, an ủi. Cô nhắn nhủ người hâm mộ: "Tôi trân trọng những người thi thoảng ghé qua blog của tôi. Việc hỏi thăm nhau và tìm thấy điều giá trị trong những ngày không có gì xảy ra đã trở thành điều quý giá đối với tôi. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều được an toàn, cảm thấy bớt lạnh lẽo và tổn thương, chôn vùi những cảm xúc rối bời của mùa đông để nở hoa vào mùa xuân sắp tới".

Sở hữu nhan sắc vừa quyến rũ vừa trong sáng, Han So Hee từng theo học hội họa trước khi chuyển hướng sang diễn xuất vào năm cuối cấp trung học. Ngoại hình nổi bật và gu thời trang cá tính giúp cô được nhiều nhãn hàng thời trang và làm đẹp săn đón.

Han So Hee bắt đầu gây chú ý với vai diễn "tiểu tam" trong bộ phim Thế giới hôn nhân (2020) và khẳng định tên tuổi qua vai chính trong Nevertheless (2021). Bộ phim này, với nhiều cảnh quay táo bạo, giúp cô tạo được sức hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào tháng 3/2024, Han So Hee vướng vào scandal tình ái liên quan đến hai diễn viên Lee Hyeri và Ryu Jun Yeol, gây ồn ào dư luận.

Son Ye Jin rạng rỡ mừng tuổi mới

Nữ diễn viên Son Ye Jin vừa chia sẻ những khoảnh khắc đón tuổi mới trên trang cá nhân với vẻ ngoài rạng rỡ, giản dị. Nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người đẹp và tò mò hỏi về ông xã Hyun Bin trong dịp đặc biệt này.

Son Ye Jin xinh đẹp, rạng rỡ mừng tuổi mới.

Hiện tại, Son Ye Jin bận rộn với dự án phim mới I can't help it, kể về câu chuyện của một nhân viên văn phòng bị sa thải và nỗ lực tìm kiếm công việc mới để bảo vệ gia đình. Trong phim, cô vào vai vợ của nhân vật chính Man-su.

Trong khi đó, Hyun Bin tập trung quảng bá cho phim Cáp Nhĩ Tân. Theo thông tin từ CJ ENM, nhà phân phối của bộ phim, tính đến ngày 10/1, Cáp Nhĩ Tân đã đạt gần 4 triệu lượt xem (3,92 triệu), lọt vào top 5 phim Hàn có lượng người xem cao nhất ra mắt vào cuối năm 2024, bên cạnh Bamyo, Thành phố tội phạm 4, Veteran 2 và Pilot.

Song Joong Ki bị chê cười

Nam diễn viên Song Joong Ki xuất hiện trong chương trình ca nhạc Lee Young-ji's Rainbow của đài KBS 2TV. Đây là lần thứ hai anh tham gia chương trình này trong 17 năm kể từ lần đầu ra mắt. Trong suốt buổi trò chuyện, Song Joong Ki nhiều lần đề cập đến gia đình và việc làm cha của hai đứa con.

Ngôi sao Hậu duệ mặt trời chia sẻ về những thay đổi lớn sau khi có con: "Con trai 19 tháng tuổi của tôi dường như quấn mẹ nhiều hơn và con gái quấn bố hơn. Sau khi trở thành chủ gia đình, suy nghĩ của tôi đã thay đổi, tôi muốn làm được nhiều việc tốt. Chỉ khi đó mới có một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em.

Song Joong Ki liên tục bị chê cười vì nhắc đến vợ con.

Đó là điều tôi nghĩ đến nhiều hơn. Ngoài ra, lịch sử tìm kiếm trên YouTube của gia đình tôi đã thay đổi. 'Pipo Pipo 119' là chương trình được xem nhiều nhất. Rồi khi con bị ốm, tôi đã bỏ rất nhiều thời gian xem 'My Golden Child' của tiến sỹ Oh Eun Young để học cách chăm sóc con".

Song Joong Ki cũng thể hiện tình cảm dành cho vợ khi trả lời câu hỏi về âm nhạc, rằng vợ thích những bài hát anh thường nghe vì cô đã quen thuộc với âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc. Nam diễn viên thời tiết lộ anh thường nghe nhạc của Jannabi.

Về quan điểm giáo dục con cái, Song Joong Ki nói: "Giáo dục tốt nhất cho các con tôi là cách chứng tỏ rằng tôi và vợ thực sự yêu nhau. Lớn lên trong môi trường mà cha mẹ yêu thương nhau sẽ có tác động tốt nhất về mặt cảm xúc".

Nghe những chia sẻ của Song Joong Ki, nhiều người nhận xét anh đã "chuyển mình thành một người chồng, người cha có trách nhiệm, trong khi tiếp tục sự nghiệp diễn viên thành công". Tuy nhiên, nhiều người khác khó chịu hoặc tỏ ý chê cười, cho rằng việc Song Joong Ki liên tục kể câu chuyện gia đình là lợi dụng vợ con để PR cho bộ phim mới.