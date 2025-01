Sao Hàn 11/1: Lisa đăng ảnh hẹn hò tỷ phú, sao 'Ngôi nhà hạnh phúc' bị doạ giết 

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 11/1.

Lisa đăng ảnh hẹn hò bạn trai tỷ phú

Lisa (BlackPink) tiếp tục làm dấy lên tin đồn hẹn hò với CEO Frédéric Arnault bằng loạt ảnh được đăng tải trên Instagram cá nhân. Những bức ảnh chụp tại Dior Gold House (Bangkok, Thái Lan) cho thấy sự hiện diện của cả hai, dù không trực tiếp lộ mặt.

Đặc biệt, chi tiết đồng hồ đôi và sự xuất hiện của mẹ Lisa trong cùng một khung hình được xem là một động thái ngầm xác nhận mối quan hệ. Bài đăng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ, thu về gần 3,5 triệu lượt thích trong thời gian ngắn.

Trước đó, Frédéric cũng đã đến Thái Lan vào dịp năm mới. Cặp đôi nhiều lần lọt vào tầm ngắm paparazzi khi cùng nhau đi chùa cầu may, đi cafe, nghỉ dưỡng...

Kể từ tháng 7/2023, Lisa liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Frédéric Arnault, CEO của TAG Heuer và là con trai của tỷ phú Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, cả hai đã nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ tình cảm.

Frédéric cũng đã đưa mỹ nhân Kpop về ra mắt các thành viên trong gia tộc. Lisa rất được lòng và thân thiết gia đình tỷ phú. Điều này khiến người hâm mộ tin tưởng Lisa sẽ sớm ''làm dâu hào môn''. Trước tin đồn hẹn hò, cặp đôi không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ.

Frédéric Arnault là con trai của tỷ phú Bernard Arnault và người vợ thứ hai - nghệ sĩ piano Hélène Mercier. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán học ứng dụng, nói các ngôn ngữ Anh, Pháp, Italy và Đức. Bạn trai Lisa hiện đang là CEO của hãng đồng hồ Tag Heuer. Ngoài ra anh còn có sở trường chơi piano.

Song Joong Ki bị chỉ trích "lạm dụng" vợ con để PR phim

Sau cuộc ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki từng nhận được sự đồng cảm từ công chúng. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn với người ngoài ngành giải trí và có con, nam diễn viên đã vấp phải nhiều tranh cãi, đặc biệt là sau một phát ngôn gây chú ý tại LHP Cannes.

Trong cuộc phỏng vấn với Sina, Song Joong Ki đã chia sẻ: "Làm chồng, làm cha đồng nghĩa với việc mất đi nhiều cơ hội việc làm trong giới giải trí". Phát ngôn này đã tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều từ công chúng, với nhiều ý kiến cho rằng nó thể hiện quan điểm bất bình đẳng giới. Nhiều người đã đưa ra ví dụ về các nam nghệ sĩ thành công sau khi kết hôn và có con như Ji Sung, Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo và Hyun Bin để phản bác quan điểm của Song Joong Ki.

Dù Song Joong Ki đã lên tiếng xin lỗi sau đó, nhưng những phát ngôn này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của anh trong mắt công chúng. Trong quá trình quảng bá bộ phim Bogota: City of the Lost, việc anh liên tục nhắc đến vợ con cũng khiến một bộ phận khán giả cảm thấy không hài lòng, thậm chí cho rằng anh đang lạm dụng đời tư để quảng bá phim.

Nhiều người nhận xét: "Lần nào đi quảng bá phim là anh ta lại rêu rao về vợ con. Suốt ngày nói cho gia đình sự riêng tư nhưng anh ta chính là người nói nhiều nhất".

Song Joong Ki kết hôn với diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào đầu năm 2023. Cặp đôi hẹn hò khoảng 3 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Đến tháng 6/2023, Katy Louise Saunders sinh bé trai đầu lòng ở Rome (Italy). Tháng 11/2024, cặp đôi chào đón con gái thứ 2 chào đời.

Nữ diễn viên ''Ngôi nhà hạnh phúc" bị doạ giết

Nữ diễn viên Bae Seul-ki và chồng, YouTuber Shim Lee-seob, đã quyết định thực hiện các biện pháp pháp lý mạnh mẽ sau khi nhận được những lời đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Theo thông tin từ Allkpop, công ty quản lý Chan Entertainment của Bae Seul-ki đã đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Trong cuộc phỏng vấn với Xports News, Bae Seul-ki cho biết cô hoàn toàn bất ngờ khi cảnh sát thông báo về những lời đe dọa này, vì cô không theo dõi các trang mạng xã hội. Nữ diễn viên chia sẻ: "Nội dung đủ nghiêm trọng để cảnh sát phải can thiệp ngay lập tức. Để đảm bảo an toàn, tôi thậm chí đã phải hủy kế hoạch đưa con đi khám bệnh". Cô cũng tiết lộ những lời đe dọa không chỉ nhắm vào hai vợ chồng mà còn cả con nhỏ.

Bae Seul-ki cho biết thêm gia đình cô từng bỏ qua những bình luận tiêu cực trước đây, nhưng lần này, mức độ nghiêm trọng của lời đe dọa đã vượt quá giới hạn. Chồng của nữ diễn viên đã thu thập bằng chứng và đệ đơn kiện thông qua luật sư.

Chan Entertainment khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để truy tìm và xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm về các bài đăng đe dọa và bình luận ác ý. Vụ việc đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ.

Bae Seul-ki được biết đến qua nhiều bộ phim như Ngôi nhà hạnh phúc, Bông hoa ước vọng, School of Youth: The Corruption of Morals, Tình yêu liều lĩnh...