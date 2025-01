Sao Hàn 10/1: Song Hye Kyo 'úp mở' chuyện tình cảm với tài tử 'Trái tim mùa thu'

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 10/1.

Song Hye Kyo "đỏ mặt" vì Song Seung Hun

Trong chương trình You Quiz on the Block gần đây, Song Hye Kyo chia sẻ những câu chuyện thú vị về sự nghiệp và cuộc sống. Đáng chú ý, nữ diễn viên nhắc đến Song Seung Hun, bạn diễn ăn ý của cô trong bộ phim kinh điển Trái tim mùa thu. Họ từng vướng tin đồn tình cảm do sự kết hợp ăn ý trên màn ảnh.

Song Hye Kyo tiết lộ Song Seung Hun vẫn thường gọi cô bằng tên nhân vật Eun Suh trong phim. Thậm chí, mỗi khi gặp riêng, anh còn mở nhạc phim và hỏi: "Eun Suh có ở đây không?", khiến cô ngại ngùng. Chi tiết này cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai diễn viên sau 25 năm kể từ khi bộ phim ra mắt. Người hâm mộ hy vọng hai ngôi sao này có thể đến với nhau bởi cho tới nay họ đều độc thân.

Song Hye Kyo chia sẻ mối quan hệ với Song Seung Hun.

Cũng trong chương trình, Song Hye Kyo chia sẻ về triết lý sống của mình: "Khi tôi muốn điều gì đó quá mức, dù là một vai diễn hay bất cứ thứ gì, kết quả nó chẳng bao giờ thuộc về tôi. Tôi từng cảm thấy thất vọng, nhưng giờ tôi tin nếu thứ gì là của mình thì nó sẽ tới, và nếu không thì nó sẽ thuộc về người khác. Tôi không nuối tiếc về quá khứ".

Song Hye Kyo đang tận hưởng những ngày tháng độc thân. Sau khi ly hôn Song Joong Ki, cô tập trung vào sự nghiệp và dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Cô tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn.

Chồng cũ "khiêu chiến" Jiyeon (T-ara)?

Sau nửa năm khóa tài khoản Instagram, cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun bất ngờ trở lại mạng xã hội. Động thái đầu tiên của anh là hủy theo dõi vợ cũ, ca sỹ Jiyeon (T-ara).

Theo Kbizoom, Hwang Jae Gyun sau đó đã đăng tải một bức ảnh kèm theo lời bài hát The Phoenix của Fall Out Boy, bao gồm những câu như "Hãy khoác lên mình màu sơn chiến tranh" và "Này người trẻ kia, người có thấy thời gian đang cạn kiệt không? Ta sẽ thay đổi người như một bản remix, và tái sinh người như chim phượng hoàng".

Mặc dù một số người cho rằng những câu hát này mang tính khích lệ bản thân, tuy nhiên cũng có những đồn đoán về ẩn ý của Hwang Jae Gyun.

Chồng cũ được cho là có hành động "khiêu chiến" Jiyeon (T-ara) sau ly hôn.

Cộng đồng fan của Jiyeon phản ứng gay gắt với hành động này, chỉ trích nam cầu thủ đã bỏ mặc Jiyeon hứng chịu làn sóng chỉ trích từ dư luận sau scandal bạo lực sân cỏ của anh vào tháng 6/2024, trong khi bản thân lại khóa tài khoản.

Việc Hwang Jae Gyun hủy theo dõi Jiyeon trước trong khi cô và các thành viên T-ara vẫn theo dõi anh cũng khiến người hâm mộ bất bình.

Ca sĩ Jiyeon (T-ara) và cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun kết hôn vào ngày 10/12/2022 sau khoảng một năm hẹn hò. Đến tháng 6/2024, tin đồn về sự rạn nứt của cặp đôi bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Sau đó, hình ảnh Hwang Jae Gyun đi cùng một phụ nữ khác vào đêm khuya càng làm dấy lên nghi vấn ly hôn. Đến tháng 10/2024, Jiyeon và Hwang Jae Gyun xác nhận "đường ai nấy đi", kết thúc cuộc hôn nhân chưa đầy hai năm.

Lee Byung Hun hiếm hoi chia sẻ về con gái

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, diễn viên Lee Byung Hun chia sẻ trải nghiệm thú vị về sự khác biệt giữa việc nuôi dạy con trai và con gái.

"Có con gái mang lại cảm giác rất khác so với việc nuôi con trai. Tôi luôn muốn ôm con bé mỗi khi về nhà, một cảm giác rất khác so với khi ôm con trai. Con trai tôi có xu hướng không thích những cái ôm, khó gần gũi hơn, còn con gái thì chỉ rúc vào lòng tôi và im lặng. Con bé rất xinh đẹp".

Anh cũng miêu tả những cử chỉ đáng yêu của con gái, tiết lộ về sự thay đổi ngoại hình của con:"Lúc mới sinh, con bé giống tôi như đúc. Nhưng sau một tuổi, khuôn mặt bé thay đổi hoàn toàn và giờ thì giống hệt vợ tôi".

Lee Byung Hun hiếm hoi chia sẻ về con gái.

Nam diễn viên cũng kể một câu chuyện hài hước về con trai và bộ phim Squid Game mà anh tham gia: "Con trai tôi còn nhỏ nên chưa được xem phim, nhưng cháu nghe rất nhiều về bộ phim ở trường. Cháu thường hỏi tôi những câu như 'Bố có chết không?', 'Ai sẽ chết?', 'Con nghe nói bố không còn là người dẫn đầu nữa, có phải vậy không?'".

Anh cho biết việc giải thích nội dung bộ phim cho con trai đôi khi khá khó khăn. Sau khi phim được phát sóng, khi cậu bé trở nên quấn quýt và tình cảm hơn với bố.

Lee Byung Hun và Lee Min Jung kết hôn năm 2013, có con trai đầu lòng năm 2015. Đến tháng 12/2023, gia đình chào đón thêm một bé gái. Cuộc hôn nhân của họ từng trải qua sóng gió vào năm 2014 khi Lee Byung Hun vướng scandal ngoại tình, nhưng cả hai đã vượt qua và duy trì hạnh phúc gia đình.