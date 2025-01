Sao Hàn 9/1: Sao 'The Glory' bật khóc khi thanh minh chuyện đăng ảnh nhạy cảm

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 9/1.

Park Sung Hoon mất sự nghiệp vì đăng ảnh nhạy cảm

Vụ bê bối đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội khiến Park Sung Hoon vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Công chúng kêu gọi tẩy chay nam diễn viên và yêu cầu anh rời khỏi dự án phim The Tyrant's Chef. Thậm chí, anh còn đối diện với nguy cơ pháp lý liên quan đến việc phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Ngày 8/1, trong cuộc phỏng vấn với tờ Korea Economic Daily, Park Sung Hoon bày tỏ sự hối hận: "Tôi đến đây với một trái tim nặng trĩu và đầy lo lắng. Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sản xuất bộ phim, vốn là kết quả nỗ lực của rất nhiều người, bao gồm cả đoàn làm phim, nhân viên và các diễn viên khác".

Park Sung Hoon đứng trước nguy cơ sụp đổ sự nghiệp vì bê bối ảnh nhạy cảm.

Park Sung Hoon giải thích rằng anh phát hiện hình ảnh đó trong hộp thư tin nhắn khi đang di chuyển đến địa điểm làm việc. Thời điểm đó, bộ phim Squid Game vừa ra mắt và anh lo ngại nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực. Trong lúc trao đổi với quản lý về vấn đề này, anh đã vô tình đăng tải hình ảnh lên story Instagram.

Nam diễn viên khẳng định mình không hề xem đoạn video đồi trụy mà hình ảnh được trích ra, đồng thời bác bỏ tin đồn về việc đăng nhầm lên tài khoản riêng tư, nhấn mạnh rằng anh chỉ sử dụng một tài khoản Instagram duy nhất.

Park Sung Hoon nhiều lần phải tạm dừng cuộc phỏng vấn và khóc, anh nói: "Tôi rất hối hận và tự trách mình vì sai lầm này. Tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với sự thận trọng cao nhất, luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động để tránh những sự việc tương tự tái diễn".

Park Sung Hoon sinh năm 1985, được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Six Flying Dragons, Don't Dare to Dream, Gonjiam: Haunted Asylum, My Only One, The Glory hay Queen of Tears... Trong Squid Game, Park Sung Hoon nhận vai nhân vật chuyển giới.

Lee Min Ho tích cực hẹn hò

Mới đây, trong talk show Zzanbro, Lee Min Ho chia sẻ về quan điểm tình yêu và phong cách hẹn hò của mình. Anh tự nhận là người lãng mạn: "Khi tôi tập trung vào điều gì, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Nếu tôi nảy sinh tình cảm với ai đó, tôi sẽ dành trọn trái tim cho người ấy".

"Tôi chỉ mới bắt đầu gặp gỡ mọi người trong những năm gần đây", tiết lộ này khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên đang tích cực tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.

Lee Min Ho tích cực hẹn hò thời gian gần đây.

Khi được hỏi về hình mẫu bạn đời lý tưởng, Lee Min Ho nói anh mong muốn tìm được một người tự nhiên, sống thật với chính mình và toát lên sức quyến rũ riêng.

Nam diễn viên đặc biệt bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị Gong Hyo Jin, xem cô là hình mẫu lý tưởng: "Tôi thích một người như chị Hyo Jin. Chị ấy rất tự nhiên. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm mà chị ấy dành cho người khác. Điều đó cho phép chị ấy là chính mình mà không làm tổn thương ai".

Đáp lại, Gong Hyo Jin hài hước cho biết cô đang tích cực tìm kiếm người phù hợp để giới thiệu cho Lee Min Ho.

Lee Min Ho bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2022. Tên tuổi của nam tài tử gắn liền với loạt phim ăn khách như Vườn sao băng, Thợ săn thành phố, Những người thừa kế, Thần y, Nỗi buồn Gangnam, Chuyện tình biển xanh, Pachinko… Anh cũng là gương mặt thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Nam diễn viên điển trai từng hai lần công khai chuyện hẹn hò với nữ diễn viên Park Min Young, ca sĩ Suzy. Họ chia tay trong êm đẹp và cho đến nay, Lee Min Ho chưa có mối quan hệ tình cảm nào khác.

Khai gian tuổi để nổi tiếng, Lee Gai bày tỏ hối hận sau hơn 25 năm

Tại 2024 KBS Song Festival, nhóm nhạc kỳ cựu Baby VOX tái hợp sau 14 năm vắng bóng, mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Sự chú ý cũng đổ dồn vào Lee Gai.

Ra mắt cùng nhóm vào năm 1997, Lee Gai từng bị phát hiện khai gian 10 tuổi (cô khai sinh năm 1978 trong khi thực tế là 1968) và vì thế phải rời nhóm vào năm 1998. Sau nhiều năm im lặng, Lee Gai bất ngờ xuất hiện qua bình luận trên kênh YouTube của người hâm mộ.

Lee Gai (góc trái phía trên) đã khai gian 10 tuổi để có thể ra mắt cùng với đội hình đầu tiên của Baby VOX.

Cô tiết lộ đã đổi tên và tạm dừng công việc hiện tại do bị các đài truyền hình tìm đến. Lee Gai bày tỏ sự hối hận về hành động gian dối trong quá khứ: "Tôi chưa bao giờ có một ngày bình yên sau khi lừa dối fanclub và công chúng. Đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, nhưng chỉ đến bây giờ tôi mới có thể nói về điều đó. Tôi sống trong im lặng, không thể chia sẻ câu chuyện của mình ở bất kỳ đâu".

Lee Gai cũng giải thíchm cô mắc lỗi này là do áp lực từ công ty quản lý sau một chấn thương. "Giám đốc điều hành nói với tôi 'Cô trông như 20 tuổi. Mọi người đều nói dối về tuổi của họ'", Lee Gai kể. Cô cũng nhớ lại khoảnh khắc chia tay đầy xúc động với các thành viên: "Các thành viên đã khóc và xin tôi đừng rời đi, nhưng tôi không thể giữ liên lạc vì cảm thấy tội lỗi".