Sao Hàn 12/12: Mỹ nhân Goblin bị lợi dụng hình ảnh, Hyun Bin khoe con trai

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 12/12.

Yoo In Na bị lợi dụng để lừa tình

Trong video mới nhất mang tên "[Love In Na] Haven't We Met Before? This Month's Leading Man Park Jung Min”, nữ diễn viên Yoo In Na tiết lộ gây sốc khi có liên quan đến một vụ lừa tình, lừa tiền.

Theo Yoo In Na, sự việc xảy ra khi cô mới ngoài 20 tuổi và đang làm việc bán thời gian tại một quán cà phê. Yoo In Na kể lại: "Một người đàn ông đã đến gần tôi và nói, 'Hye Young, cô là Hye Young, phải không?' Tôi đã rất sợ hãi. Sau đó, anh ta lấy điện thoại ra và cho tôi xem ảnh của chính mình".

Yoo In Na bị lợi dụng để lừa tình, lừa tiền.

Nữ diễn viên cho biết có người đã đánh cắp ảnh của cô, tạo hồ sơ mạng xã hội và sử dụng chúng để tạo ra một nhân vật giả. “Người phụ nữ này đã chụp tất cả ảnh của tôi và thậm chí còn tạo ra những câu chuyện hậu trường cho chúng. Không dừng lại ở đó, cô ta đã sử dụng chúng để lừa đảo tình cảm. Cô ta đã vay tiền từ người đàn ông này, khoảng 100.000 đến 200.000 won (khoảng 700 -1400 USD), một số tiền đáng kể vào thời điểm đó".

Để chứng minh sự trong sạch của mình, Yoo In Na đã cho người đàn ông đó xem trang cá nhân. “Khi người đàn ông đe dọa sẽ tố cáo cô, người phụ nữ đã liên lạc với anh ta và trả lại tiền. Đó là cách mọi chuyện được giải quyết. Đó là một trải nghiệm siêu thực", nữ diễn viên nói.

Nghĩ lại về sự việc này, Yoo In Na cho biết: “Đó không phải là một trải nghiệm tốt, nhưng theo thời gian, nó đã trở thành một trong những giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời tôi”.

Yoo In Na sinh năm 1982 và bắt đầu gia nhập làng giải trí với tư cách thực tập sinh từ năm 16 tuổi. Năm 2009, cô bất ngờ lấn sân diễn xuất với vai phụ trong Gia đình là số 1 phần 2. Thời điểm đó, cùng với Hwang Jung Eum, Yoo In Na là sao nữ được chú ý trong phim.

Năm 2012, Yoo In Na đóng chính trong phim Queen In Hyun's, tên tuổi của cô được khán giả biết đến. Sau đó, cô đảm nhận nhiều vai phụ trong các phim Khu vườn bí mật, Vì sao đưa anh tới, Ngôi sao khoai tây, Goblin… và ghi dấu ấn sâu đậm. Nhiều khán giả gọi nữ diễn viên là “bông hoa nở muộn” của màn ảnh Hàn.

Hyun Bin tiết lộ về con trai trên sóng truyền hình

Đoạn teaser giới thiệu tập You quiz on the block phát sóng vào ngày 18/12 gây chú ý với sự xuất hiện của Hyun Bin trong vai trò khách mời. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, Hyun Bin trở lại với một chương trình talkshow.

Sự xuất hiện của Hyun Bin trên You quiz on the block càng trở nên đáng chú ý khi vợ anh, Son Ye Jin, cũng từng là khách mời của chương trình vào năm 2022.

Hyun Bin tiết lộ về con trai trên sóng truyền hình.

Trong chương trình, Hyun Bin tiết lộ về gia đình với niềm tự hào, hạnh phúc. Nam diễn viên cho biết con trai vừa tròn 2 tuổi. Là những ngôi sao sở hữu nhan sắc ''cực phẩm'', vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin đều mong con trai là bản sao của chính mình.

Hyun Bin cũng bày tỏ tình cảm đối với bà xã. Nam tài tử gửi lời nhắn đến Son Ye Jin: "Với những điều em đã làm cho anh, anh thật sự rất trân trọng và biết ơn".

Hyun Bin (tên thật là Kim Tae Pyung), chạm ngõ màn ảnh năm 2003. Anh ghi dấu với loạt phim truyền hình Tôi là Kim Sam Soon, Nữ hoàng tuyết, Thế giới họ đang sống (đóng cặp Song Hye Kyo), Khu vườn bí mật, Hạ cánh nơi anh.

Ở mảng điện ảnh, tài tử tham gia nhiều dự án ăn khách như Mối tình đầu của triệu phú, Thu muộn (cùng Thang Duy), Nhiệm vụ tối mật, Cuộc đàm phán sinh tử (cùng Son Ye Jin), Dạ quỷ...

Hơn 20 năm qua, Hyun Bin luôn nằm trong danh sách "mỹ nam", "sao quyền lực" của showbiz Hàn, có lượng fan đông đảo nhờ diễn xuất đa dạng. Naver từng gọi anh là "Bảo vật quốc gia".

Khán giả phẫn nộ vì bộ phim Hàn liên tục bị hoãn chiếu

Lệnh thiết quân luật đã gián tiếp gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến ngành giải trí, điển hình là việc bộ phim Khi điện thoại đổ chuông bị thay đổi lịch chiếu đột ngột. Quyết định này của Netflix và MBC đã khiến khán giả không khỏi thất vọng.

Theo lịch mới, tập 5 của Khi điện thoại đổ chuông sẽ phát sóng vào tối 13/12. Tập phim này được chiếu sớm hơn 10 phút so với khung giờ mặc định để bù đắp cho khán giả. Tuy nhiên, với tình hình chính trị hiện tại ở Hàn Quốc, nhiều người cho rằng lịch phát sóng chưa có gì là chắc chắn.

Bộ phim "Khi điện thoại đổ chuông" liên tục bị hoãn chiếu vì tình hình chính trị phức tạp tại Hàn Quốc.

Trước đó, MBC đã thông báo hoãn phát sóng bộ phim vào các ngày 14/12 và 20/12. Trong đó, khung giờ phát sóng ngày 14/12 sẽ được thay thế bằng một bộ phim tài liệu đặc biệt về Han Kang, nhà văn Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Văn học. Điều này đã dẫn đến sự không thống nhất trong lịch chiếu mà nhà đài công bố.

Khi điện thoại đổ chuông đang làm mưa làm gió tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Phim giữ vị trí top 2 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu và số 1 trong danh sách hàng tuần của bảng xếp hạng phim truyền hình tạo nhiều tiếng vang nhất.

Sự thành công vượt ngoài mong đợi của bộ phim đã khiến khán giả càng thêm háo hức chờ đợi từng tập phim. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ phát sóng khó xảy ra do quá trình hậu kỳ tốn nhiều thời gian. Nhiều người còn lo lắng Khi điện thoại đổ chuông có thể bị hoãn chiếu vô thời hạn vì tình hình phức tạp hiện nay.