Sao Hàn 11/12: Song Joong Ki nói tiếng Tây Ban Nha, Jung Eum vui vẻ sau ly hôn

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 11/12.

Ngôi sao ''Squid game'' lần đầu lộ diện trước công chúng sau chia tay

Nữ diễn viên Jung Ho Yeon tham dự sự kiện ra mắt phần 2 bộ phim Squid Game của Netflix (do Hwang Dong Hyuk đạo diễn) được tổ chức tại Dongdaemun Design Plaza ở Seoul. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng sau khi chia tay nam diễn viên Lee Dong Hwi.

Jung Ho Yeon thu hút sự chú ý với phong cách thời trang đen trắng trên thảm hồng, tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và vóc dáng người mẫu.

Ngôi sao ''Squid game'' lần đầu lộ diện trước công chúng sau chia tay.

Ngày 26/10, công ty quản lý của Jung Ho Yeon thông báo rằng cô và nam diễn viên Lee Dong Hwi đã "đường ai nấy đi" sau 9 năm hẹn hò. Cả hai quyết định chấm dứt tình cảm nhưng vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp.

Tình yêu của Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi đã trở thành một trong những câu chuyện tình đẹp của làng giải trí Hàn Quốc. Lee Dong Hwi và Jeong Ho Yeon bắt đầu hẹn hò từ 2015. Tuy nhiên, tới năm 2016, cả hai mới chính thức công khai thừa nhận sau khi bị Dispatch khui ảnh hẹn hò.

Cặp đôi cùng nhau trải qua 9 năm hẹn hò bình yên, ngọt ngào và luôn ủng hộ nhau trong sự nghiệp. Tài tử Reply 1988 không ít lần đến tham gia các show diễn thời trang để ủng hộ cho "nửa kia".

Sau khi Squid Game làm nên cơn sốt toàn cầu, Jung Ho Yeon đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, cô luôn dành những lời cảm ơn chân thành đến bạn trai Lee Dong Hwi, người đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ cô trong suốt những năm qua.

Song Joong Ki nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát

Trailer của bộ phim Bogota: The Land of Last Chances đã được phát hành. Bộ phim có diễn biến căng thẳng và cốt truyện hấp dẫn. Với sự tham gia của Song Joong Ki, Bogota: The Land of Last Chances khắc họa cuộc sống của Guk Hee (Song Joong Ki), người đến Bogotá, Colombia, để tìm kiếm những cơ hội mới sau cuộc khủng hoảng IMF.

Ở đó, anh vướng vào mối quan hệ với Soo Young (Lee Hee Jun ), một nhân vật quyền lực trong cộng đồng người Hàn Quốc, và Trung sĩ Park (Kwon Hae Hyo), tạo tiền đề cho một câu chuyện đầy biến động.

Song Joong Ki nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát trong phim "Bogota: The Land of Last Chances".

Đoạn giới thiệu bắt đầu với cảnh gia đình Guk Hee đến Colombia vào năm 1997, tìm kiếm một khởi đầu mới sau cuộc khủng hoảng tài chính của IMF. Tuy nhiên, hành trình đầy hy vọng của gia đình sớm trở nên đen tối. Cha của Guk Hee, Geun Tae (Kim Jong Soo), bị cướp mất chiếc túi đựng toàn bộ tiền tiết kiệm của họ. Cảnh tượng Guk Hee 19 tuổi đuổi theo tên trộm báo trước những thách thức và nguy hiểm mà anh sẽ phải đối mặt trong cuộc sống đầy biến động của mình.

Phải vật lộn để sinh tồn ở một vùng đất xa lạ, Guk Hee làm việc cho một trùm buôn lậu quyền lực, dần dần tạo dựng vị trí của mình trong cộng đồng người Hàn Quốc ở Bogota để nỗ lực trở về Hàn Quốc.

Một khoảnh khắc nổi bật trong đoạn giới thiệu là cảnh Guk Hee nói một câu thoại lạnh lùng bằng tiếng Tây Ban Nha lưu loát: "Tôi không có tiền hay hàng hóa nào để chia sẻ với một tên trộm như anh", kết hợp với cái nhìn sắc bén tương phản rõ rệt với thái độ ngây thơ của anh khi mới đến Bogotá.

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho Song Joong Ki khi vào nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát khi vào vai Guk Hee. Song Joong Ki cho biết để chuẩn bị cho vai diễn, anh đã học tiếng Tây Ban Nha. Đây là một quá trình khó khăn nhưng rất bổ ích với anh. "Nhịp điệu của tiếng Tây Ban Nha thật hấp dẫn và khiến tôi muốn học thêm. Tôi thực sự thấy nó thú vị hơn khi tôi nói tiếng Ý trong "Vincenzo".

Nữ diễn viên ''Gia đình là số một'' vui vẻ sau ly hôn chồng đại gia

Mới đây, Hwang Jung Eum gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh về cuộc sống trên trang cá nhân. Cô tận hưởng quãng thời gian vui vẻ cùng bạn bè ở Nhật Bản.

Hwang Jung Eum và đại gia ngành thép Lee Young Don quen nhau năm 2015. Hai người kết hôn năm 2016 và đón con trai đầu lòng vào năm sau. Tháng 9/2020, diễn viên Gia đình là số một nộp đơn xin ly hôn. Đến tháng 1/2021, nữ diễn viên thông báo tái hợp với chồng.

Tháng 3/2022, vợ chồng Hwang Jung Eum - Lee Young Don đăng ảnh đón con trai thứ hai. Đầu năm nay, Hwang Jung Eum tuyên bố ly hôn với chồng. Cô từng nhiều lần bóng gió về việc chồng ngoại tình với hơn 400 người phụ nữ khiến cuộc hôn nhân của cả hai tan vỡ.

Hwang Jung Eum vui vẻ sau khi ly hôn chồng đại gia.

Hwang Jung Eum khởi nghiệp trong vai trò thành viên nhóm nhạc Sugar. Cô tách ra solo năm 2004. Sự nghiệp của cô khởi sắc sau khi lấn sân sang diễn xuất.

Nữ diễn viên được biết đến với nhiều bộ phim truyền hình như Gia đình là số một, Cuộc đời lớn, Phía đông vườn địa đàng. Bộ phim truyền hình thành công nhất của Hwang Jung Eum là Cô nàng xinh đẹp (2015). Phim được nhiều quốc gia mua bản quyền, trong đó có Việt Nam.

Năm 2020, Hwang Jung Eum nhận nhiều đánh giá tích cực khi tham gia Ssang Gap Pocha. Gần đây, cô đảm nhận vai ác nữ Geum Ra Hee trong Cuộc chiến sinh tồn. Đây là vai phản diện gai góc của "nữ hoàng dòng phim rom-com", tạo nhiều tranh luận trên các diễn đàn.