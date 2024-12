Sao Hàn 10/12: Mỹ nhân 'Vườn sao băng' dính tin đồn hẹn hò Kim Bum hiện ra sao?

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 10/12.

Mỹ nhân ''Vườn sao băng'' Kim So Eun sau 15 năm

Với gương mặt búp bê xinh xắn, Kim So Eun nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của làng giải trí Hàn Quốc. Bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ, cô gái sinh năm 1989 đã có một hành trình dài để khẳng định tài năng diễn xuất của mình. Vai diễn trong "Vườn sao băng" chính là bước ngoặt lớn đưa tên tuổi của Kim So Eun đến gần hơn với công chúng.

Trong tác phẩm này, Kim So Eun thủ vai nàng Cháo - bạn thân của nữ chính Goo Hye Sun. Cô và "chàng Gốm" Kim Bum đóng thành một cặp đôi đáng yêu. Sự ăn ý của cả hai đã nhanh chóng khiến khán giả nghi vấn về một mối quan hệ tình cảm ngoài đời. Tuy nhiên, chính tin đồn này lại vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai diễn viên trẻ.

Mỹ nhân ''Vườn sao băng'' Kim So Eun sau 15 năm.

Ở tuổi 35, Kim So Eun vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và sự nghiệp diễn xuất ổn định. Bên cạnh những thành công trong công việc, nữ diễn viên xinh đẹp này vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân và chưa có ý định công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Trong một chương trình của đài SBS, Kim So Eun đã có những chia sẻ chân thành về hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình.

Mỹ nhân 8X cho biết: "Tôi thích giữ mọi thứ sạch sẽ. Tôi luôn dọn dẹp cả căn nhà trước khi rời đi để quay phim. Khi có đồ cần giặt là tôi sẽ làm ngay lập tức. Tôi bị thu hút bởi những người đàn ông gọn gàng, ngăn nắp và biết cách chăm sóc bản thân".

Đề cập đến chuyện kết hôn, Kim So Eun nhấn mạnh cô đã thay đổi suy nghĩ sau khi dự đám cưới bạn thân Jo Bo Ah vào tháng 10 vừa qua. Người hâm mộ Kim So Eun hy vọng cô sớm tìm được "nửa kia" của cuộc đời và có một đám cưới lãng mạn. Họ cũng mong So Eun cân nhắc dự án mới để quay trở lại màn ảnh sau một thời gian dài vắng bóng.

Song Joong Ki tham gia chương trình tạp kỹ sau gần 9 năm

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Joong Ki sẽ xuất hiện với vai trò khách mời trong tập thứ 2 của chương trình tạp kỹ Please Take Care of My Refrigerator. Tập ghi hình với sự tham gia của anh đã diễn ra vào ngày 9/11 và dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 29/12.

Đây là lần đầu tiên sau gần 9 năm, khán giả có cơ hội được gặp lại Song Joong Ki trên một chương trình giải trí. Sự xuất hiện của Song Joong Ki hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả.

Song Joong Ki tham gia chương trình tạp kỹ sau gần 9 năm.

Trước đó, lần tham gia chương trình tạp kỹ chính thức gần nhất của Song Joong Ki là vào tháng 1/2016, trên “Running Man” số đặc biệt của SBS, ghi hình ở Thượng Hải (Trung Quốc), cùng khách mời khác là cầu thủ bóng đá Park Ji Sung.

Người hâm mộ háo hức chờ đợi những câu chuyện sẽ được Song Joong Ki chia sẻ trong chương trình,, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân và hành trình trở thành cha của 2 đứa con.

Song Joong Ki kết hôn với diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào đầu năm 2023. Theo Korea Herald, Song Joong Ki và Katy Louise Saunders hẹn hò khoảng 3 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Đến tháng 6/2023, Katy Louise Saunders sinh em bé đầu lòng ở Rome (Italy).

Từ khi các con chào đời đến nay, Song Joong Ki mới chỉ công khai hình ảnh chụp đôi tay nhỏ. Tài tử xứ Hàn chia sẻ rằng anh muốn bảo vệ các con tránh khỏi sự soi mói của dư luận.

Cha Eun Woo hiếm hoi chia sẻ về em trai

Xuất hiện trong chương trình Rented in Finland lên sóng ngày 6/12, Cha Eun Woo gây chú ý khi chia sẻ về em trai. Cụ thể, để chuẩn bị cho chuyến đi đến một vùng nông thôn không có điện, internet hoặc nước máy, Cha Eun Woo đã luyện tập nấu ăn tại nhà với sự hỗ trợ của em trai.

Trong tập phát sóng, người xem thoáng thấy hình ảnh em trai của Cha Eun Woo ở phía sau nam diễn viên. Đây là lần hiếm hoi hình ảnh em trai của Cha Eun Woo xuất hiện trên truyền hình. Dù không lộ diện hoàn toàn nhưng khán giả có thể thấy vẻ ngoài điển trai, không thua kém gì Cha Eun Woo của người này.

Em trai Cha Eun Woo gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình "Rented in Finland".

Trong chương trình, Cha Eun Woo và em trai còn thể hiện mối quan hệ gắn bó. Cụ thể khi Cha Eun Woo đã yêu cầu em trai mình nói vài lời, và người này đã nồng nhiệt đáp lại, "Em luôn ủng hộ anh, anh trai." Mối quan hệ gắn bó của họ được thể hiện rõ khi gia đình Cha Eun Woo dành cho anh nhiều lời khen ngợi về tài nấu nướng, thể hiện tình cảm gắn bó của họ.

Sự xuất hiện của em trai Cha Eun Woo làm bùng nổ mạng xã hội. Trên nhiều diễn đàn, khán giả bình luận: "Hình ảnh này đã bị cắt, nhưng trong quá trình phát sóng thực tế, em trai Cha Eun Woo xuất hiện rất nhỏ bé ở góc màn hình, nhưng lại hoàn toàn chiếm hết sự chú ý... "; "Giống như có hai Cha Eun Woo vậy... ngay cả giọng nói cũng giống nhau"; "Ồ, thật không thể tin được. Cả hai anh em đều tuyệt vời quá."; "Ôi trời... Tôi thực sự kính trọng cha mẹ họ. Nuôi dạy hai đứa con trai đều đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn..."