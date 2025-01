Sao Hàn 8/1: Lee Min Ho bị 600.000 người chửi bới vì đóng 'Vườn sao băng'

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 8/1.

600.000 người chửi bới Lee Min Ho

Trong buổi talk show Zzanbro phát sóng trên YouTube, nam diễn viên Lee Min Ho đã có những chia sẻ bất ngờ về biến cố xảy ra cách đây 16 năm, thời điểm bộ phim Vườn sao băng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh.

Lee Min Ho tiết lộ anh từng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng ngay sau khi tập đầu tiên của Vườn Sao Băng được phát sóng. "Ngay sau tập 1, trang cá nhân của tôi đã bị "tấn công" bởi hàng loạt bình luận ác ý. Có đến 500.000 - 600.000 người đã tràn vào để chỉ trích tôi," anh kể lại. Nam diễn viên cũng hé lộ nguyên nhân của sự việc: "Đó là do tôi vào vai một nhân vật bắt nạt nữ chính Geum Jan Di (do Goo Hye Sun thủ vai). Lúc đó, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai và cảm thấy rất lo lắng"

600.000 người chửi bới Lee Min Ho vì "Vườn sao băng".

Tuy nhiên, tình hình đã nhanh chóng thay đổi. Lee Min Ho nhớ lại bước ngoặt trong sự nghiệp: "May mắn thay, nhiều khán giả từng phản đối vai diễn của tôi sau đó đã thay đổi suy nghĩ và dần yêu mến tôi".

Trước đó, trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng ngày 25/12 năm ngoái, Lee Min Ho cũng đã chia sẻ về những khó khăn tài chính mà anh và gia đình từng trải qua vào thời điểm Vườn sao băng lên sóng. "Tôi vào vai một người thừa kế giàu có trong phim, nhưng thực tế lúc đó gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính. Vì hoàn cảnh, gia đình tôi phải sống xa nhau. Mẹ tôi là trụ cột gia đình, và tôi thường nghĩ về những gánh nặng mà bà phải gánh vác. Tôi thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy bóng lưng gầy gò của mẹ bên những hóa đơn. Lúc đó, tôi chỉ muốn chia sẻ gánh nặng với mẹ," anh tâm sự.

Thành công vang dội của bộ phim đã đưa sự nghiệp của Lee Min Ho lên một tầm cao mới. Anh trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc, được các nhà sản xuất và nhãn hàng săn đón. Tiếp nối thành công đó, Lee Min Ho tiếp tục khẳng định vị thế của mình qua nhiều dự án nổi tiếng khác. Đến nay, anh đã là một trong những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu, có tầm ảnh hưởng rộng khắp châu Á.

Sao nam "Khi điện thoại đổ chuông" phủ nhận hẹn hò bạn diễn

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Yoo Yeon Seok đã chia sẻ trải nghiệm xem tập cuối cùng cùng với các bạn diễn. Nhắc đến cảnh nóng gây nhiều bàn tán với nữ diễn viên Chae Soo Bin, anh giải thích: "Cặp đôi đã xa cách về mặt tình cảm trong ba năm, và thông qua những cuộc điện thoại đe dọa, họ đã tìm lại được tình cảm dành cho nhau. Sự tái hợp của họ tượng trưng cho điều có thể coi là đêm tân hôn. Chúng tôi muốn ghi lại khoảnh khắc đó một cách đẹp đẽ, như thể đó là đêm đầu tiên của một cặp đôi đã gắn bó lâu dài".

Về việc người hâm mộ mong muốn anh và Chae Soo Bin hẹn hò ngoài đời thực, anh nói: "Đó là một lời khen cho sự ăn ý của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là mọi người đã đặt trọn tâm huyết vào câu chuyện tình cảm và mối quan hệ của các nhân vật của chúng tôi, và tôi rất biết ơn điều đó".

Yoo Yeon Seok phủ nhận hẹn hò bạn diễn Chae Soo Bin.

Trước những bình luận về chuyện ''phim giả tình thật, Yoo Yeon Seok trả lời: "Mặc dù bộ phim của chúng tôi có các yếu tố kinh dị, nhưng cuối cùng nó là một câu chuyện tình yêu. Chúng tôi hy vọng người xem sẽ bị thu hút bởi hành trình của Sa Eon và Hee Joo, và khi nhìn thấy những bình luận ủng hộ đó, tôi cảm thấy như chúng tôi đã đạt được điều đó. Chúng tôi không hẹn hò ngoài đời thực!".

Yoo Yeon Seok sinh năm 1984, ra mắt trong bộ phim Oldboy, trong đó anh vào vai phiên bản trẻ hơn của nhân vật Yoo Ji Tae. Anh đóng nhiều phim và thành công vang dội, có thể kể đến Reply 1994, Người thầy y đức, Những bác sĩ tài hoa, Lý giải tình yêu, Quý ngài ánh dương...

Yoo Yeon Seok hiện đang là một trong những gương mặt được yêu thích trên màn ảnh Hàn Quốc, đặc biệt với vai diễn chính trong bộ phim truyền hình Khi điện thoại đổ chuông.

Jisoo BlackPink bị chê diễn xuất

Trailer giới thiệu bộ phim Newtopia vừa được ê-kíp sản xuất tung ra đã nhanh chóng gây tranh cãi, đặc biệt về diễn xuất của Jisoo. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng về giọng thoại và đài từ của cô.

Trên diễn đàn Theqoo, một số bình luận gay gắt cho rằng trải nghiệm xem trailer là "gây sốc", thậm chí chỉ trích người tuyển chọn diễn viên và nhận xét giọng của Jisoo "không phù hợp với diễn xuất". Một số ý kiến còn nặng nề hơn khi cho rằng "lời nói, giọng điệu, cách phát âm và diễn xuất hoàn toàn là một mớ hỗn độn".

Jisoo BlackPink bị chê diễn xuất dù phim chưa ra mắt.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tiêu cực, cũng có những khán giả lên tiếng bảo vệ Jisoo. Họ cho rằng trailer có thể đã bị cắt ghép, chỉnh sửa để tập trung vào những khoảnh khắc gây chú ý, do đó không phản ánh đầy đủ và chính xác năng lực diễn xuất thực sự của cô trong toàn bộ bộ phim.

Trong phim, Jisoo sẽ hóa thân thành Yeongju. Câu chuyện bắt đầu khi Yeongju chờ đợi bạn trai Jae Yoon (Park Jung Min) xuất ngũ, nhưng cả hai lại bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn với thây ma.

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia Newtopia, Jisoo cho biết cô đã xem nhiều phim về đề tài zombie, nhưng kịch bản lần này thực sự đặc biệt. Newtopia không chỉ tập trung vào yếu tố kinh dị mà còn mang đến những khoảnh khắc sống động và đa sắc màu. Chính điều này đã thôi thúc Jisoo khám phá một góc nhìn mới về thể loại này.

"Nhân vật Yeongju vô cùng cuốn hút bởi vai trò trung tâm của cô ấy trong câu chuyện", Jisoo nói. Để nhập vai một cách tốt nhất, cô đã tích cực tham gia các khóa đào tạo về diễn xuất hành động.