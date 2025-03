Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/3 và rạng sáng 24/3

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/3 và rạng sáng 24/3 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025

- Ngày 23/03 - 18h35: U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

U22 Việt Nam chạm trán U22 Uzbekistan tại Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025

Lịch thi đấu Nations League

- Ngày 23/03 - 21h00: Georgia vs Armenia

- Ngày 24/03 - 00h00: Hungary vs Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 24/03 - 00h00: Serbia vs Áo

- Ngày 24/03 - 00h00: Slovenia vs Slovakia

- Ngày 24/03 - 00h00: Iceland vs Kosovo

- Ngày 24/03 - 00h00: Scotland vs Hy Lạp

- Ngày 24/03 - 02h45: Pháp vs Croatia

- Ngày 24/03 - 02h45: Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

- Ngày 24/03 - 02h45: Ireland vs Bulgaria

- Ngày 24/03 - 02h45: Đức vs Italy

- Ngày 24/03 - 02h45: Tây Ban Nha vs Hà Lan

- Ngày 24/03 - 02h45: Bỉ vs Ukraine

Lịch thi đấu vòng loại World Cup của khu vực châu Phi

- Ngày 23/03 - 20h00: Eswatini vs Mauritius

- Ngày 23/03 - 20h00: Kenya vs Gabon

Lịch thi đấu giải Giao hữu U21

- Ngày 23/03 - 20h00: U21 Wales vs U21 Thuỵ Điển

- Ngày 24/03 - 03h55: U21 Colombia vs U21 Russia

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 23/03 - 20h00: Levante vs Castellon

- Ngày 23/03 - 22h15: Eibar vs Huesca

- Ngày 23/03 - 22h15: Sporting Gijon vs Albacete

- Ngày 24/03 - 00h30: Deportivo vs Cartagena

- Ngày 2403 - 00h30: Tenerife vs Cadiz

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

- Ngày 24/03 - 03h00: Austin FC vs San Diego

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovenia

- Ngày 23/03 - 21h00: Drava Ptuj vs ND Beltinci

- Ngày 23/03 - 21h00: ND Bilje vs ND Ilirija Ljubljana

Lịch thi đấu Cup QG Argentina

- Ngày 24/03 - 03h00: Racing Club vs Santamarina

- Ngày 24/03 - 05h15: San Lorenzo de Almagro vs Sportivo Las Parejas

Lịch thi đấu Cup QG Hàn Quốc

- Ngày 23/03 - 12h00: Ansan Greeners vs Pyeongtaek Citizen

- Ngày 23/03 - 12h00: Bucheon FC 1995 vs Yeoju Sejong

- Ngày 23/03 - 12h00: Cheonan City vs Pocheon Citizens FC

- Ngày 23/03 - 12h00: Incheon United vs Chuncheon FC

- Ngày 23/03 - 12h00: yeongju H & N vs Paju Citizens

- Ngày 23/03 - 12h00: Gyeongnam FC vs Pyeongchang United

- Ngày 23/03 - 12h00: Hwaseong vs Jinju Citizen

- Ngày 23/03 - 12h00: Jaemicseu FC vs Geoje Citizen

- Ngày 23/03 - 12h00: Busan Transport Corp vs Busan I'Park

Lịch thi đấu VĐQG Congo

- Ngày 23/03 - 20h00: Cara Brazzaville vs Patronage Sainte-Anne

- Ngày 23/03 - 22h00: Etoile Du Congo vs Diables Noirs

Lịch thi đấu Cup QG Na Uy

- Ngày 24/03 - 00h00: Arna-Bjoernar vs Fana

- Ngày 24/03 - 00h00: Oestsiden vs Sarpsborg FK

- Ngày 24/03 - 01h00: Kolbu/KK vs Skedsmo

- Ngày 24/03 - 01h30: Ullern vs Kloefta

Lịch thi đấu Cup QG Chile

- Ngày 24/03 - 01h00: Antofagasta vs Deportes Copiapo

- Ngày 24/03 - 04h00: Magallanes vs Deportes Recoleta

- Ngày 24/03 - 04h00: Union San Felipe vs Colo Colo

- Ngày 24/03 - 04h00: Cobreloa vs Deportes Iquique

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 24/03 - 03h30: Alianza FC Valledupar vs Bucaramanga

- Ngày 24/03 - 05h45: Atletico Nacional vs Independiente Medellin

- Ngày 24/03 - 08h00: Aguilas Doradas Rionegro vs Envigado

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 24/03 - 03h00: Los Chankas CYC vs Cienciano

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 24/03 - 03h30: Humble Lions vs Montego Bay United FC

- Ngày 24/03 - 03h30: Molynes United vs Arnett Gardens

- Ngày 24/03 - 03h30: Portmore United vs Chapelton

- Ngày 24/03 - 03h30: Vere United vs Dunbeholden

- Ngày 24/03 - 06h00: Cavalier SC vs Mount Pleasant