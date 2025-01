Sao Hàn 7/1: 'Á hậu bị Samsung ruồng bỏ' tiều tuỵ, mắc bệnh nặng

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 7/1.

Á hậu Go Hyun Jung tiều tuỵ, hốc hác vì bệnh tật

Go Hyun Jung vừa chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình sau phẫu thuật trên trang cá nhân: "Tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng do bệnh tình trở nặng. Hiện tại, tôi trong giai đoạn hồi phục". Kèm theo đó là hình ảnh cô nằm trên giường bệnh với ống thở, cho thấy tình trạng sức khỏe có phần suy yếu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hốc hác.

Go Hyun Jung cũng gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, người hâm mộ vì những lời động viên và sự quan tâm trong thời gian qua: "Tôi đã trải qua những cơn đau đớn. May mắn là tôi đã tỉnh táo sau ca phẫu thuật. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bản thân cẩn thận hơn. Cảm ơn tất cả mọi người".

Á hậu Goo Hyun Jung tiều tuỵ, hốc hác vì bệnh tật.

Do biến cố sức khỏe này, Go Hyun Jung không thể tham dự sự kiện quảng bá bộ phim Namib sáng 6/1. Đại diện đoàn làm phim cho biết: "Go Hyun Jung buộc phải vắng mặt do sức khỏe suy giảm đột ngột. Cô ấy cần thời gian để hồi phục hoàn toàn". Cả công ty quản lý lẫn nữ diễn viên đều giữ kín thông tin chi tiết về căn bệnh mà cô mắc phải, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Sự việc này diễn ra không lâu sau khi Go Hyun Jung xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block cuối tháng 11/2024, xúc động chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Nữ diễn viên đã không kìm được nước mắt khi nhắc đến chồng cũ, chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Chung Yong Jin, và mối quan hệ với hai con sau ly hôn. "Nhiều người tò mò liệu tôi có sống cùng các con hay không, nhưng điều đó khó có thể xảy ra. Tôi chưa từng được sống cùng chúng và nỗi buồn khi phải xa cách thật sự rất lớn," cô nghẹn ngào.

Go Hyun Jung bắt đầu sự nghiệp giải trí với danh hiệu Á hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô nhanh chóng khẳng định tài năng diễn xuất qua nhiều dự án phim truyền hình đình đám, trong đó có Sandglass, bộ phim đạt rating kỷ lục trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc, Nữ hoàng Seon Deok và Mask Girl.

Năm 1995, cô tạm dừng sự nghiệp để kết hôn với doanh nhân Chung Yong Jin, cháu ngoại của nhà sáng lập tập đoàn Samsung. Sau 8 năm chung sống và có hai con, cặp đôi ly hôn vào năm 2003. Go Hyun Jung trở lại màn ảnh vào năm 2005 với bộ phim A Spring Day và tiếp tục gặt hái thành công cho đến nay.

Mỹ nhân ''Chuyện tình Paris'' hiếm hoi khoe ảnh chồng

Kim Jung Eun vừa chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã nhân dịp kỷ niệm 9 năm gắn bó. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bức ảnh cưới từ năm 2016 kèm theo lời chúc mừng năm mới. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên công khai một phần diện mạo của chồng.

Trong ảnh, dù chỉ hé lộ nửa khuôn mặt, ông xã của Kim Jung Eun vẫn nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Theo thông tin từ Nate, Kim Jung Eun kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn vào năm 2016 sau 4 năm tìm hiểu. Anh bằng tuổi cô, hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Nữ diễn viên từng tiết lộ, chồng cô có mức thu nhập khoảng 1 tỷ won (hơn 17 tỷ đồng) mỗi năm, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mỹ nhân ''Chuyện tình Paris'' hiếm hoi khoe ảnh chồng.

Câu chuyện tình yêu của vợ chồng Kim Jung Eun cũng rất đặc biệt. Trong một chương trình trò chuyện, cô chia sẻ: "Anh ấy rất nồng nhiệt ngỏ lời cầu hôn tôi chỉ sau một tháng hẹn hò. Tuy nhiên, lúc đó tôi chưa sẵn sàng nên chúng tôi không kết hôn ngay. Sau đó, trong vài năm, anh ấy không hề nhắc lại chuyện cưới xin. Đến 2016, một năm sau khi bố tôi qua đời, anh ấy đưa tôi đến mộ bố và bất ngờ nói: 'Bố ơi, chúng con sắp kết hôn', rồi quỳ xuống cầu hôn tôi với một chiếc nhẫn. Lúc đó tôi đang mặc đồ thể thao và không trang điểm. Tôi đã rất xúc động và bật khóc".

Gia nhập làng giải trí từ năm 1996 sau khi vượt qua cuộc tuyển chọn của đài MBC, Kim Jong Eun trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim Chuyện tình Paris, Lovers, I am Legend, Cặp đôi hoàn cảnh, Nước mắt phụ nữ... Sau khi lập gia đình, Kim Jung Eun dần rút khỏi làng giải trí để vun vén hạnh phúc.

Sao "Squid game" lên tiếng về ồn ào đời tư của bạn thân

Nam diễn viên Lee Jung Jae lên tiếng về những đồn đoán và tranh cãi gần đây liên quan đến người bạn thân thiết, đồng thời là đối tác tại công ty quản lý Artist Company, Jung Woo Sung.

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra tại khu Samcheong-dong, Seoul, Lee Jung Jae được hỏi về tin đồn Jung Woo Sung có con ngoài giá thú. Nam tài tử thận trọng đáp: "Tôi hy vọng mọi người sẽ đưa ra những quyết định mang lại kết quả tích cực".

Trước đó, giới truyền thông và người hâm mộ xôn xao trước sự vắng mặt của Jung Woo Sung trong lời chúc mừng năm mới của dàn nghệ sỹ Artist Company làm dấy lên nghi vấn về mâu thuẫn nội bộ. Về vấn đề này, Lee Jung Jae phân trần: "Thậm chí tôi còn không nhận thấy sự thiếu sót đó. Làm sao tôi có thể kiểm soát hết mọi việc được?".

Lee Jung Jae (phải) và bạn thân Jung Woo Sung.

Lee Jung Jae cũng chia sẻ thêm về tình hình hiện tại của Jung Woo Sung: "Tôi cho rằng Jung Woo Sung sẽ cần thời gian để xử lý ổn thỏa mọi việc. Anh ấy nên cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng để đưa ra quyết định tối ưu.

Hiện tại, Woo Sung tập trung ghi hình cho dự án phim 'Made in Korea' dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Woo Min Ho tại khu vực ngoại thành Seoul. Trong khi đó, tôi cũng đang bận rộn với lịch trình quảng bá quốc tế. Chúng tôi dự định sẽ gặp gỡ khi cả hai thu xếp được thời gian".

Lee Jung Jae và Jung Woo Sung là cặp bạn thân quyền lực của showbiz Hàn. Họ gặp nhau khi cùng tham gia phim điện ảnh City of the Rising Sun của đạo diễn kỳ cựu Kim Sung Su vào năm 1999. Cả hai đều từng làm người mẫu vài năm trước khi bước chân vào giới diễn xuất. Sau đó, bộ đôi nổi lên với hàng loạt tác phẩm điện ảnh ăn khách.

Tháng 5/2016, họ thành lập công ty quản lý nghệ sỹ Artist Company để nâng đỡ sự nghiệp các nghệ sỹ tài năng có mối quan hệ thân thiết với họ trong quá trình đóng phim.

Đẹp trai, giàu có và quyền lực, Lee Jung Jae và Jung Woo Sung dường như chẳng thiếu điều gì. Suốt 20 năm, họ chưa từng cãi vã một lần. Lee Jung Jae nói: "Chúng tôi luôn tôn trọng nhau và đến giờ vẫn dùng kính ngữ để nói chuyện với nhau. Chúng tôi cũng quan tâm chu đáo đến nhau nữa".