Nước hồ Trị An dâng cao gần 61 m, phải xả lũ khẩn cấp ngày 23/9

Ngày 22/9, Công ty Thủy điện Trị An – đơn vị quản lý, vận hành Thủy điện Trị An tỉnh Đồng Nai đã phát thông báo về việc xả nước qua đập tràn. Thủy điện Trị An là thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam với 4 tổ máy, công suất thiết kế đạt 400 MW.

Thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai sẽ xả nước qua đập tràn. (Ảnh: Minh Tuệ)

Theo thông báo từ Thủy điện Trị An, 6h sáng 22/9, nước thượng lưu hồ đạt mức 60,4m (cao trình an toàn đập là 62m), mực nước hạ lưu sau nhà máy là 4,3m. Lượng nước qua tua bin phát điện là 815 m3/s trong khi lượng nước về hồ lên đến gần 2.000 m3/s.

Tại trạm Tà Lài (thượng nguồn sông Đồng Nai) mực nước lên rất nhanh, hiện đang ở mức giữa báo động 2 (112,5m) và báo động 3 (113m). Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), nước đỉnh triều ở mức cao, gần mức báo động 2 (2m).

Chính vì những lý do trên, Thủy điện Trị An thông báo thực hiện cắt giảm lũ cho hạ du vào lúc 10h ngày 23/9 với hai "kịch bản" như sau:

Nếu mực nước tại trạm Biên Hòa dưới 1,8m (mức báo động 1), Thủy điện Trị An sẽ xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150 – 300 m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là từ 1.000 - 1.150 m3/s.

Nếu mực nước tại trạm Biên Hòa vượt báo động 1, Thủy điện Trị An sẽ xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 0 – 150 m3/s, tổng lưu lượng xả xuống hạ du là từ 850 - 1.000 m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan biết để chỉ đạo, phối hợp, thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Cập nhật của PV Báo điện tử VTC News, tính đến 16h ngày 22/9, lưu lượng nước về hồ Thủy điện Trị An đạt gần 1.740 m3/s, mực nước hồ đạt gần 60,6m, mực nước hạ lưu nhà máy đạt 3,8m. Như vậy, sau 10 tiếng, mực nước hồ đã tăng lên gần 0,2 m, tiến sát đến mốc cao trình an toàn đập.

Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, mực nước tại các sông suối thuộc hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến các hoạt động nuôi trồng thủy sản và giao thông thủy.

Các vùng trũng thấp ven sông La Ngà thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán (tỉnh Đồng Nai); huyện Tánh Linh và Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) có nguy cơ bị ngập lụt do lũ. Bên cạnh đó, nhiều vùng trũng thấp ở hạ lưu sông Đồng Nai như huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và TP Thủ Đức, TP.HCM cũng có nguy cơ bị ngập.

Được biết, Thủy điện Trị An đang là đơn vị đóng góp sản lượng điện quan trọng cho điện lưới quốc gia cũng như điều tiết nước sản xuất, sinh hoạt cho hàng triệu gia đình. Thủy điện này cũng tham gia vào việc điều tiết lũ cho vùng hạ du và đẩy mặn.

Dự kiến, trong quý 1/2025, Thủy điện Trị An sẽ đưa thêm 2 tổ máy với công suất 200 MW vào vận hành. Như vậy, Thủy điện Trị An sẽ có tổng cộng 6 tổ máy hoạt động vào năm sau.