Vì sao nghị sĩ đảng Dân chủ phải ra ngoài khi ông Trump phát biểu?

(VTC News) -

Khi Tổng thống Mỹ Doanld Trump ca ngợi những thành tựu của mình trong những tuần đầu tiên nhậm chức và khoe khoang về thành công trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2024, Nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green đã đứng dậy khỏi ghế, lắc cây gậy và bắt đầu hét lớn.

Nghị sĩ Green nói: “Ông không được cắt giảm Medicaid!”. Ông Green cũng cho rằng Tổng thống Trump không có được sự tín nhiệm đến mức như vậy.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green đi ra ngoài sau khi ngắt lời ông Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông Trump cố gắng tiếp tục bài phát biểu mà không đáp lại ông Green, nhưng vị Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ vẫn không ngồi xuống.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cố gắng yêu cầu những người có mặt giữ trật tự, đồng thời nhắc nhở ông Green ngừng làm gián đoạn bài phát biểu. Nhưng ông Green phớt lờ mọi thứ.

Ông Johnson tuyên bố từ bục phát biểu: "Nhiều thành viên có trách nhiệm duy trì trật tự trong Hạ viện và không gây rối. Đây là lời cảnh báo của tôi".

Sau đó, ông Green bị mời ra khỏi hội trường.

Hôm 5/3, Tổng thống Donald Trump có bài diễn văn quan trọng đọc trước hai viện của Quốc hội Mỹ. Đây là một trong những bài diễn văn được Tông thống chờ nhiều nhất kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2 ngày 20/1. Bài diễn văn này được Nhà Trắng công bố chủ đề là "Sự tái sinh của Giấc mơ Mỹ" (The Renewal of the American Dream)".

Ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu, những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Doanld Trump hô vang khẩu hiệu "Mỹ". Bởi trước đó ông Trump nói "nước Mỹ đã trở lại".

Tổng thống Trump nói: "Sáu tuần trước, tôi đứng dưới mái vòm của điện Capitol này và tuyên bố khởi đầu thời đại hoàng kim của nước Mỹ. Kể từ thời điểm đó, chúng ta hành động nhanh chóng và không ngừng nghỉ để mở ra kỷ nguyên vĩ đại, thành công nhất trong lịch sử đất nước".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi đạt nhiều thành tựu trong hơn 40 ngày qua, những điều mà các chính quyền khác phải mất 4 năm hoặc 8 năm mới đạt được. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu".

Ngay sau bài phát biểu của ông Trump, tất cả mọi người đều vỗ tay và tỷ phú Elon Musk mỉm cười.