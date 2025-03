Ông Trump phát biểu trước Quốc hội: Ưu tiên 'giải cứu' kinh tế Mỹ

Ông Trump cảm ơn DOGE "do Elon Musk, người đang có mặt tại khán đài tối nay, đứng đầu". "Tôi tin rằng mọi người ở đây, ngay cả bên này (phía phòng nơi đảng viên Dân chủ ngồi), đều đánh giá cao điều đó. Nhưng họ không muốn thừa nhận".

Nước Mỹ trở lại

Ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu, những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Doanld Trump hô vang khẩu hiệu "Mỹ". Bởi trước đó ông Trump nói "nước Mỹ đã trở lại".

Tổng thống Trump nói: "Sáu tuần trước, tôi đứng dưới mái vòm của điện Capitol này và tuyên bố khởi đầu thời đại hoàng kim của nước Mỹ. Kể từ thời điểm đó, chúng ta hành động nhanh chóng và không ngừng nghỉ để mở ra kỷ nguyên vĩ đại, thành công nhất trong lịch sử đất nước".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi đạt nhiều thành tựu trong hơn 40 ngày qua, những điều mà các chính quyền khác phải mất 4 năm hoặc 8 năm mới đạt được. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu".

Ngay sau bài phát biểu của ông Trump, tất cả mọi người đều vỗ tay và tỷ phú Elon Musk mỉm cười.

Hôm 5/3, Tổng thống Donald Trump có bài diễn văn quan trọng đọc trước hai viện của Quốc hội Mỹ. Đây là một trong những bài diễn văn được Tông thống chờ nhiều nhất kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2 ngày 20/1. Bài diễn văn này được Nhà Trắng công bố chủ đề là "Sự tái sinh của Giấc mơ Mỹ" (The Renewal of the American Dream)".