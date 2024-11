Nhóm nhạc 2NE1 tổ chức 2 đêm concert ở Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 6/11, công tyYG Entertainment công bố Việt Nam là một trong những điểm đến của 2NE1 trong tour diễn châu Á. Nhóm sẽ có 2 đêm concert tại TP.HCM vào ngày 15,16/2/2025.

Welcome back tour là chuyến lưu diễn thứ tư của nhóm, bắt đầu từ tháng 10, hiện có lịch đến hết tháng 2/2025. 2NE1 sẽ đi quanh các nước và vùng lãnh thổ châu Á, gồm Philippines, Indonesia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan... Trong đó, các đêm diễn tại Manila, Hong Kong, Singapore, Kobe, Tokyo, Bangkok nhanh chóng cháy vé.

2NE1 sẽ có 2 đêm concert tại TP.HCM vào ngày 15,16/2/2025.

Tháng 10 vừa qua, nhóm đã bắt đầu tour diễn với đêm nhạc bùng nổ ở Seoul. 10 năm 6 tháng sau concert cuối cùng, 4 cô gái đã chứng minh mình vẫn là những ngôi sao sáng của Kpop. Khán phòng bùng nổ khi những giai điệu quen thuộc vang lên, cùng với đó là những màn trình diễn của CL, Bom, Minzy và Park Bom. Giọng hát nội lực, vũ đạo mạnh mẽ và thần thái cuốn hút của 2NE1 đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Sự quan tâm của toàn bộ cộng đồng Kpop khi nhóm trở lại cho thấy sức ảnh hưởng của 2NE1 vẫn còn rất lớn. Nhiều nghệ sỹ đình đám như G-Dragon, Winter (aespa)... tại concert Welcome back cũng cho thấy vị thế huyền thoại của 2NE1 trong làng nhạc Hàn Quốc.

Tiếp theo nhóm nhạc sẽ có các điểm dừng chân vào tháng 11 với Manila và Jakarta, Hong Kong, Tokyo và Singapore vào tháng 12.

Nhóm nhạc 2NE1 gồm CL, Park Bom, Dara và Minzy, ra mắt dưới trướng YG Entertainment vào năm 2009 và thành công từ rất sớm với phong cách âm nhạc hip hop mạnh mẽ, cá tính và thời trang độc đáo. Nhóm thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế với loạt hit như I don’t care, Can’t nobody, Go away, Lonely, I'm the best, Ugly, Falling In Love, Missing you, Come back home,...

Năm 2016, nhóm bất ngờ tan rã. Mỗi thành viên đều bận rộn với các dự án solo khác nhau. Trong những năm gần đây, các thành viên thường xuyên đề cập đến việc tái hợp. Chuyến lưu diễn này đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc nữ huyền thoại Kpop sau 7 năm tan rã.