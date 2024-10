Sao Hàn 5/10: Lisa bị tố vô tâm, 2NE1 'bùng nổ' khi tái hợp

(VTC News) -

Dưới đây là những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 5/10.

Lisa bị tố vô tâm với các thành viên BlackPink

Sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertaiment, các thành viên BlackPink tích cực hoạt động solo. Jisoo ghi dấu ấn với màn ra mắt diễn xuất đầy ấn tượng; còn Lisa, Jennie và Rosé liên tục làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Mỗi thành viên đều có bước đi riêng nhưng vẫn giữ phong cách đặc trưng của BlackPink.

Họ thể hiện sự hào hứng, ủng hộ các hoạt động của nhau thông qua việc chia sẻ, bình luận về các đoạn teaser, poster quảng bá cho sản phẩm mới. Riêng Lisa khi không có bất cứ chia sẻ công khai nào để ủng hộ Jennie hay Rosé.

Lisa bị tố vô tâm, không thể hiện sự ủng hộ hoạt động solo của các thành viên khác.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Lisa vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường hay quảng bá cho các sản phẩm cá nhân nhưng không dành những lời chúc mừng hay bình luận ủng hộ cho các thành viên khác trong nhóm, khiến nhiều fan cảm thấy thất vọng.

Giữa lúc Lisa bị chỉ trích vô tâm, chia sẻ của Jisoo trong chương trình My Alcohol Diary bỗng gây sốt: "Nếu có tin đồn chúng tôi không hợp nhau, chúng tôi chỉ cười. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi nói đùa rằng 'tại sao bạn không quảng cáo cho sản phẩm của tôi? Chính vì những tin đồn không hay này mới khiến chúng ta không hợp nhau".

2NE1 trình diễn bùng nổ trong concert tái hợp

Ngày 4/10, 2NE1 trở lại sân khấu với tour diễn thế giới Welcome Back. Buổi concert đầu tiên tại Hàn Quốc làm hài lòng khán giả bằng những màn trình diễn bùng nổ, tràn đầy năng lượng.

10 năm 6 tháng sau concert solo cuối cùng, 4 cô gái nhà YG đã chứng minh mình vẫn là những ngôi sao sáng của Kpop. Khán phòng bùng nổ khi những giai điệu quen thuộc vang lên, cùng với đó là những màn trình diễn của CL, Bom, Minzy và Park Bom. Giọng hát nội lực, vũ đạo mạnh mẽ và thần thái cuốn hút của 2NE1 đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

2NE1 chọn mở đầu đêm nhạc bằng ca khúc Comeback Home và Fire để gửi lời chào tới người hâm mộ sau thời gian dài vắng bóng. Sau đó, 4 cô gái khiến khán giả cuồng nhiệt hòa mình vào giai điệu sôi động của Clap Your Hands, Falling In Love, I’m The Best, Happy…

2NE1 trình diễn bùng nổ trong concert tái hợp.

Sự quan tâm của toàn bộ cộng đồng Kpop khi nhóm trở lại cho thấy sức ảnh hưởng của 2NE1 vẫn còn rất lớn. Các nhóm nhạc đàn em như TWICE, Stray Kids, Baby Monster, IVE, Aespa đã không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ với 2NE1.

Sự có mặt của nhiều nghệ sỹ đình đám như G-Dragon, Winter (aespa)... tại concert Welcome Back cũng cho thấy vị thế huyền thoại của 2NE1 trong làng nhạc Hàn Quốc.

Nhóm nhạc 2NE1 gồm CL, Park Bom, Dara và Minzy, ra mắt dưới trướng YG Entertainment vào năm 2009 và thành công từ rất sớm với phong cách âm nhạc hip hop mạnh mẽ, cá tính và thời trang độc đáo. Năm 2016, nhóm bất ngờ tan rã, mỗi thành viên đều bận rộn với các dự án solo. Trong những năm gần đây, các thành viên thường xuyên đề cập đến mong muốn tái hợp.

Phim của Jung Hae In vướng tranh cãi đạo nhạc

Ngày 4/10, nhiều bài đăng trên Theqoo (diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc) chỉ ra những điểm tương đồng giữa ca khúc What are we (Ha Sung Woon hát) trong bộ phim Love next door và bài hát 0310 do Baek Yerin sáng tác.

Trên trang Instagram, Baek Yerin bày tỏ sự thất vọng: "Thật tệ khi làm ra một sản phẩm đạo nhái thế này. Nếu mấy người muốn có một bài hát giống của tôi thì hãy hỏi ý kiến tôi".

Phim của Jung Hae In vướng tranh cãi đạo nhạc.

Công ty của Ha Sung Woon khẳng định Ha Sung Woon không liên quan gì đến cáo buộc đạo nhạc: “Ha Sung Woon và Big Planet Made Entertainment chỉ được công ty sản xuất nhạc của bộ phim ủy quyền tham gia với tư cách ca sỹ và không tham gia viết lời, sáng tác hoặc hòa âm cho 'What are we'. Tuy nhiên, chúng tôi xin lỗi vì nhạc phim do Ha Sung Woon thể hiện đã vướng vào tranh cãi đạo nhạc khiến người hâm mộ lo lắng".

Công ty hy vọng Baek Yerin cùng nhóm sản xuất có thể giải quyết vấn đề trong êm đẹp. Nhà sản xuất chưa phản hồi về vấn đề này.