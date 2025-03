Giải mã siêu phẩm hạng S 'Riverside phía Tây Hà Nội'

(VTC News) -

Trong ngành ô tô, “hạng S” chỉ các dòng siêu xe, biểu tượng của sự sang trọng, hiệu năng đỉnh cao và tiện ích đẳng cấp. Với thế giới giải trí, “hạng S” là ngôi vị chỉ dành cho các siêu sao. Trong lĩnh vực bất động sản, “hạng S” là những tuyệt tác siêu sang, siêu hiếm. Biệt thự Vịnh Bình Minh (Vinhomes Wonder City) chính là một siêu phẩm “hạng S” như thế và được mệnh danh là “Riverside phía Tây Hà Nội”.

Lợi thế siêu kết nối - tuyên ngôn không lời cho vị thế chủ nhân

Vị trí đắc địa được xem là thước đo chuẩn mực của BĐS hạng sang, đồng thời là tuyên ngôn không lời cho vị thế chủ nhân. Phân khu đóng Vịnh Bình Minh là một tuyệt tác như thế khi được kiến tạo tại tâm điểm siêu kết nối kế cận đại lộ triệu đô Tây Thăng Long.

Nằm trong lòng đại đô thị cao cấp bậc nhất phía Tây Thủ đô, Vịnh Bình Minh kế cận các trục giao thông trọng yếu của khu vực như Quốc lộ 32, Vành đai 3.5, Vành đai 4… Ở tầm nhìn xa hơn là các dự án hạ tầng tỷ đô, gồm cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Metro số 4... Nhờ đó, các chủ nhân tinh hoa tại phân khu Bình Minh có thể dễ dàng kết nối tới Tây Hồ, Mỹ Đình, Cầu Giấy… chỉ trong 15 - 20 phút di chuyển.

Lợi thế đa kết nối mở ra muôn vàn trải nghiệm và cũng là lợi thế gia tăng giá trị BĐS.

Trong khi đó, kết nối nội khu được thiết lập từ các trục đường huyết mạch rộng từ 11-24m của Vinhomes Wonder City, như Đại lộ Thời Đại, Đại lộ Ban Mai và đường Bình Minh, bao quanh bởi đường Liên Hà và các đường quy hoạch rộng lên tới 40 - 50m. Nhờ đó, cư dân thượng lưu chỉ mất vài bước chân để tận hưởng được hệ sinh thái tiện ích hạng sang của đại đô thị.

Chất sống xa hoa đẳng cấp, siêu biệt lập

Phân khu Vịnh Bình Minh cũng đáp ứng hoàn hảo yếu tố an ninh, an toàn và riêng tư tuyệt đối cho chủ nhân khi là phân khu đóng duy nhất của Vinhomes Wonder City. Dưới sự vận hành quản lý của Vinhomes, cuộc sống riêng tư của cư dân được đảm bảo bởi hệ thống an ninh đa lớp hiện đại, gồm: 3 cổng kiểm soát, 3 lớp an ninh nghiêm ngặt từ an ninh tuần tra 24/7, kiểm soát tại các lối ra - vào đến hệ thống camera giám sát toàn khu.

Hệ thống an ninh và “hàng rào xanh” mang tới cho phân khu Vịnh Bình Minh sự riêng tư và an toàn tuyệt đối.

Chủ nhân của các dinh thự “hạng S” còn hưởng sự riêng tư tuyệt đối nhờ sự bao bọc của “tấm khiên” xanh khổng lồ, đó là hồ cảnh quan rộng 51.000m2. Đây cũng là thiết kế độc bản, tạo nên một hệ thống lọc không khí tự nhiên quý giá và cũng là điểm nhấn phong thủy, mang vượng khí tới ngay trước cửa nhà. Đây là thiết kế mang tính biểu tượng, chỉ thấy tại các khu đô thị cao cấp nhất, như Vinhomes Riverside - “biệt khu nhà giàu” phía Đông Thủ đô.

Sống xanh thời thượng với bộ sưu tập siêu tiện ích chăm sóc sức khỏe

Ngoài hồ cảnh quan 51.000m2, phân khu Vịnh Bình Minh còn thừa hưởng hệ thống cảnh quan xanh đa dạng nội khu và của Vinhomes Wonder City. Nổi bật trong đó là tổ hợp 4 công viên liên hoàn rộng tới 19ha mang tới trải nghiệm sống xanh thời thượng giữa lòng phố thị sôi động. Được biết tổ hợp đại công viên này sẽ được khởi công trong tháng 4 và hoàn thành vào tháng 10/2025, trước cả thời điểm bàn giao nhà.

Đặc biệt, tại đây, giới tinh hoa còn được sở hữu “độc quyền” trung tâm chăm sóc sức khỏe Wellness Center rộng gần 1.000m2 - nơi chữa lành và tái tạo năng lượng toàn diện thông qua các tiện ích cao cấp vốn chỉ có tại các resort 5 sao, như Onsen, xông hơi khô ướt, xông đá muối, yoga, pillates… Cùng với đó là hệ thống 50 sân thể thao thời thượng gồm sân tập golf, pickleball, tennis, bể bơi Olympic 1.250m2… giúp cư dân có được tinh thần thư thái và thể chất cường tráng.

Hệ sinh thái tiện ích chăm sóc sức khỏe hạng sang kiến tạo chốn sống trong mơ cho các chủ nhân danh giá.

Kiến trúc hoàn mỹ tôn xứng tầm tinh hoa

Các dinh thự Vịnh Bình Minh còn trở thành một di sản truyền đời xứng tầm khi hội tụ tinh hoa của hai trường phái kiến trúc kinh điển, định danh giới thượng lưu.

Kiến trúc Manhattan thanh lịch đáp ứng cho gia chủ yêu thích sự tối giản mà tinh tế, hiện đại nhưng vẫn mang tính biểu tượng. Các dinh thự mang kiến trúc này luôn có sức hút riêng khi đề cao sự linh hoạt, biến hóa để thể hiện rõ nhất phong cách của chủ nhân.

Ngược lại, phong cách cổ điển Pháp sang trọng lại phù hợp với chủ nhân chú trọng sự tinh xảo từ từng đường nét, chi tiết thiết kế. Phong cách này mở ra một không gian sống hoa lệ cùng những dấu ấn vượt thời gian, tạo nên một phong cách sống vương giả mang tính trường tồn.

Thiết kế độc bản, số lượng siêu giới hạn

Tính độc bản của các dinh thự “hạng S” Vịnh Bình Minh còn thể hiện ở thiết kế 100% sản phẩm có mặt tiền rộng từ 8 - 23m, sân vườn riêng 20 - 36m2. Đây là thiết kế đắt giá đề cao tính cá nhân hóa, giúp chủ sở hữu có thể dễ dàng thể hiện phong cách cá nhân qua nội thất và tạo hình sân vườn.

Mặt tiền rộng tới 23m và sân vườn sau nhà tới 36m2 là thiết tạo nên tính độc bản của các dinh thự Vịnh Bình Minh.

Đặc biệt, 100% các dinh thự VIP Vịnh Bình Minh đều thuộc dòng sản phẩm giãn xây 2 năm, giúp tối ưu dòng tiền ban đầu cho khách hàng và nhà đầu tư lên tới 2 - 4,6 tỷ đồng/căn. Do đó, sức nóng của “Riverside phía Tây” càng tăng nhiệt, tạo nên doanh số kỷ lục 1.200 tỷ đồng ngay trong ngày đầu ra mắt.

Định danh vị thế trong giới tinh hoa

Trong giới tinh hoa, “hạng S” thường được gắn liền với các sản phẩm siêu hiếm, mang tính định danh, cá nhân hóa và có sự vượt trội tuyệt đối so với phần còn lại của thị trường.

Như trong thị trường xe hơi, các siêu xe “hạng S” với số lượng độc bản chỉ dành riêng cho giới siêu giàu và có gu thưởng thức. Ngôi sao “hạng S” cũng là ngôi vị luôn khiến mọi người phải ngước nhìn và khao khát chinh phục.

Siêu phẩm hạng S “Riverside phía Tây” thu hút nhiều nhà đầu tư ngay trong những ngày đầu mở bán.

Còn với thị trường BĐS, “hạng S” là định danh cho các sản phẩm siêu sang, siêu hiếm, tôn vinh vị thế và đẳng cấp của gia chủ. Đó cũng là lý do phân khu VIP Vịnh Bình Minh được săn đón ngay từ khi ra mắt, hứa hẹn kiến tạo nên một “biệt khu nhà giàu” mới tại phía Tây Thủ đô.