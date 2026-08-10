Báo Indonesia khuyên HLV đội nhà noi gương ông Kim Sang-sik

(VTC News) -

Sau khi đội tuyển Indonesia bị loại khỏi ASEAN Cup 2026, truyền thông xứ vạn đảo cho rằng HLV John Herdman cần hiểu sâu hơn về bóng đá Đông Nam Á, đồng thời có thể học hỏi cách làm việc của HLV Kim Sang-sik tại đội tuyển Việt Nam.

Ngày 9/8, báo Kompas (Indonesia) đăng bài viết với tiêu đề “John Herdman cần học hỏi sự tận tâm của Kim Sang-sik với đội tuyển Việt Nam”. Bài viết đề cập những vấn đề nhà cầm quân người Anh cần cải thiện sau khi Indonesia không thể vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Theo Kompas, đây là thử thách lớn của HLV John Herdman kể từ khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Indonesia vào đầu năm nay. Tờ báo dẫn nhận định của chuyên gia bóng đá Indonesia Ibam Hariri cho rằng HLV Herdman vẫn chưa thể bị coi là một thất bại đối với đội tuyển quốc gia Indonesia.

“Chúng ta cần xem các cầu thủ thể hiện như thế nào khi họ tham gia FIFA ASEAN Cup vào tháng 9”, chuyên gia Ibam nói.

HLV John Herdman được khuyên cần hiểu sâu hơn về bóng đá Đông Nam Á. (Ảnh: Reuters)

Ông cho rằng thất bại tại ASEAN Cup 2026 không nên làm lu mờ những gì vị huấn luyện viên người Anh làm được cho đến nay. Ông vẫn có những dấu ấn tích cực trong thời gian đầu làm việc tại quốc gia này.

“John Herdman đã nỗ lực làm việc. Sau khi định cư tại Indonesia, ông ấy đã theo dõi rất nhiều trận đấu ở giải Super League. Đó là điều tốt. Ông ấy cũng có thể hòa nhập với người dân Indonesia, đây là một điểm tích cực”, Ibam Hariri nhận xét.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng từng đó vẫn chưa đủ. Một trong những vấn đề quan trọng với HLV Herdman là phải hiểu rõ hơn đặc thù và tính cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á. Kompas từ đó đặt vấn đề HLV John Herdman cần noi gương sự tận tâm của HLV Kim Sang-sik trong quá trình làm việc cùng đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thời gian dài làm việc và tìm hiểu bóng đá Việt Nam, thường xuyên theo dõi phong độ của các cầu thủ. Việc thích nghi với môi trường bóng đá Đông Nam Á cũng giúp ông Kim Sang-sik đạt được những thành công cùng đội tuyển Việt Nam.

Sau trận hòa 1-1 với Singapore ở lượt trận cuối, Indonesia khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ ba bảng A. Đội bóng xứ vạn đảo có 7 điểm sau 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó không thể giành tấm vé vào trận bán kết.