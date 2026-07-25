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Xuất bản ngày 25/07/2026 01:37 PM
Xuất bản ngày 25/07/2026 01:37 PM

Fed sắp đổi 'thước đo' lạm phát, lãi suất đảo chiều?

(VTC News) -

Ngay trước cuộc họp chính sách của Fed, "thước đo" lạm phát quan trọng nhất của Mỹ sắp đổi cách tính, liệu áp lực tăng lãi suất có hạ nhiệt?

VTC News
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