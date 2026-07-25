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Fed sắp đổi 'thước đo' lạm phát, lãi suất đảo chiều? Ngay trước cuộc họp chính sách của Fed, "thước đo" lạm phát quan trọng nhất của Mỹ sắp đổi cách tính, liệu áp lực tăng lãi suất có hạ nhiệt?

Phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị Tiếp tục tổ chức tìm kiếm tại nơi radar phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) lực lượng chức năng tìm thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ.

Giá tiêu hôm nay 25/7: Trong nước đi ngang sau phiên tăng, thế giới ổn định Sau nhịp tăng của phiên trước, giá tiêu trong nước hôm nay 25/7 ổn định tại các vùng trọng điểm, còn thị trường thế giới tiếp tục đi ngang.

Tài xế xe đầu kéo liều lĩnh 'thông chốt', CSGT truy đuổi 130 km mới chặn được Tài xế Bùi Văn Bảo không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lái xe đầu kéo lao qua các chốt kiểm soát, bỏ chạy 130 km.

Hyundai sụt giảm lợi nhuận, giữ hy vọng phục hồi cuối năm Hyundai Motor báo lãi quý II thấp hơn kỳ vọng do áp lực chi phí và doanh số giảm, song giữ mục tiêu kinh doanh cả năm nhờ kế hoạch tăng sản lượng và ra mắt xe mới.

Tin xe 25/7: Toyota Crown 2027 tăng giá, Triton có bản đặc biệt mới Toyota Crown 2027 nâng cấp hệ truyền động hybrid, Mitsubishi Triton có bản đặc biệt mới... là một số tin xe đáng chú ý 25/7.

Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế EU sau án phạt 1 tỷ USD đối với Google Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới và khởi xướng một cuộc điều tra thương mại chính thức đối với Liên minh châu Âu (EU).

Người dân Lào chỉ vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể của bộ đội Việt Nam Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân Lào về vị trí nghi có mộ tập thể bộ đội Việt Nam, bộ đội biên phòng lên phương án khảo sát, tìm kiếm.

Bão số 2 Noul giật cấp 15, khả năng còn mạnh thêm Bão số 2 Noul hiện duy trì cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 và còn khả năng mạnh thêm trước khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Thủ tướng và đoàn công tác tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân sấm sét liên tục dội xuống Hà Nội sáng nay Chuyên gia đã đưa ra lý giải nguyên nhân khiến sáng nay Hà Nội và một số tỉnh lân cận liên tục hứng sấm sét dội xuống.

Vẻ nóng bỏng của 5 mỹ nhân trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương là 5 thí sinh thắng phần thi "Người đẹp biển" tại Miss Grand Vietnam 2026.

Nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã xuất viện Sau 12 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khoẻ bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã ổn định và được xuất viện.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm lực lượng tìm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Chính phủ, Bộ Quốc phòng dâng hương, thăm lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.