Nhiều dấu ấn sâu sắc tại 'Tuần lễ văn hóa - du lịch' Lễ hội chùa Hương năm 2025

(VTC News) -

“Tuần lễ văn hóa - du lịch” Lễ hội chùa Hương năm 2025 kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ ngày 14/3.

Với chủ đề “Chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa truyền thống Việt”, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch chùa Hương là dịp để huyện Mỹ Đức giới thiệu với Nhân dân, du khách thập phương về hình ảnh, con người cũng như gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tại Lễ hội chùa Hương; thể hiện hình ảnh “Hương Sơn Chùa Hương văn minh, hiếu khách và thân thiện”, “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”…

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch chùa Hương 2025. (Ảnh: BTC cung cấp)

Du khách và người dân địa phương đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc trong không gian phố đi bộ bên cạnh dòng suối Yến huyền ảo, thơ mộng...

Điển hình là Giải bơi chải thuyền rồng truyền thống huyện Mỹ Đức mở rộng trên dòng suối Yến; chương trình nghệ thuật trên sân khấu bến đò Sao Sa với sự tham gia của các hội viên, nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Phường rối Tế Tiêu, Đội múa sạp và cồng chiêng An Phú.

Ngoài ra, các du khách còn được hòa mình cùng các trò chơi dân gian, văn nghệ quần chúng như Nhảy sạp, cờ tướng, múa lân sư rồng, biểu diễn chú tễu, nghệ thuật đường phố tại tuyến phố đi bộ bến đò Sao Sa…

Đặc biệt tối 17/3, chùa Tùng Lâm Hương Tích đã tổ chức lễ thả hoa đăng trên dòng suối Yến, chùa Thiên Trù, động Hương Tích, biểu diễn nghệ thuật mừng Khánh đản Quán Thế âm, lễ ngũ bách danh theo nghi thức Phật giáo.

Nghi lễ thả đèn hoa đăng trên suối Yến.

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Xuân Hội chùa Hương năm 2025 cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú khác như Triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; giới thiệu các sản phẩm truyền thống của địa phương và các vùng miền khác.

Năm nay, Lễ hội có nhiều đổi mới so với năm 2024. Đơn cử, Ban tổ chức tích hợp vé tham quan thắng cảnh, vé xuồng đò, tạo sự tiện lợi và minh bạch trong dịch vụ. Xuồng đò được sơn đồng màu theo quy định, có đầy đủ áo phao, giỏ đựng rác, ô che, ghế ngồi, nước uống miễn phí...

Xuồng đò được sơn đồng màu theo quy định, có đầy đủ áo phao, ô che, ghế ngồi... (Ảnh: BTC cung cấp)

Mỗi xã viên lái đò có 1 mã QR để hợp tác xã quản lý, tương tác thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò đối với du khách. Việc tích hợp vé thắng cảnh vé xuồng đò đã đem lại sự hài lòng, giảm thiểu sự phiền hà cho du khách, thuận tiện cho việc kiểm soát vé, số lượng đảm bảo sự công khai, minh bạch.

Các bến, bãi đỗ xe được quy hoạch chặt chẽ, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giữ giá cả hợp lý. Ban tổ chức lễ hội đã bố trí 110 xe điện sơn phủ đồng bộ, bước đầu đáp ứng đủ nhu cầu. Lực lượng cán bộ trông xe, phục vụ dịch vụ xe điện tại các bến được trang bị đồng phục đảm bảo dễ dàng nhận diện và hỗ trợ du khách khi có nhu cầu cần thiết.

Huyện Mỹ Đức cũng tập trung chỉnh trang cảnh quan, không gian, lắp đặt panô, backdrop, bồn hoa cây cảnh dọc tuyến tỉnh lộ 419 (từ Vạn Tín đi Hương Sơn) và tuyến đi bộ hai bên bờ Suối Yến để tạo cảnh quan cho du khách về tham quan thưởng ngoạn lễ hội…

Ban tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng, bố trí 13 tổ tuần tra được bố trí trong khu vực lễ hội, tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề về công tác an ninh trật tự đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách về tham gia lễ hội. Công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực diễn ra lễ hội luôn được đảm bảo…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh chỉ đạo triển khai Tuần lễ văn hóa - du lịch chùa Hương 2025. (Ảnh: BTC cung cấp)

Chùa Hương, với vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị tâm linh, đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và tìm hiểu văn hóa.

Tuần lễ văn hóa - du lịch Xuân Hội chùa Hương không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống người Việt.