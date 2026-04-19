Nhắn tin nhờ công an phường, người phụ nữ tìm được cha sau 30 năm thất lạc

Công an phường Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, đơn vị vừa hỗ trợ chị Lê Thị H. (trú xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) tìm lại người cha ruột là ông Lê Viết C. sau hơn ba thập kỷ bặt vô âm tín.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 16/4, trong nỗ lực cuối cùng để tìm lại người thân, chị H. chủ động nhắn tin đến Fanpage của Công an phường Đông Sơn, gửi gắm hy vọng mong manh về việc tìm lại cha mình.

Nhờ sự hỗ trợ của Công an phường Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá), chị Lê Thị H. tìm lại người cha sau 30 năm thất lạc. (Ảnh: CACC)

Theo chia sẻ, chị H. thất lạc cha từ khi mới 2-3 tuổi. Đến năm lên 5 tuổi, mẹ qua đời, và không hề biết tin tức gì về cha. Manh mối duy nhất mà chị có được chỉ là lời kể từ người thân rằng bố chị từng sinh sống tại một xã thuộc huyện Đông Sơn cũ. Những thông tin ít ỏi chị cung cấp gồm tên bố là Lê Viết C., sinh khoảng từ năm 1958 đến 1960.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Sơn khẩn trương vào cuộc, triển khai rà soát, xác minh trong thời gian ngắn nhất. Theo cơ quan công an, việc xác minh khó khăn khi phường Đông Sơn có diện tích rộng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 8 xã, phường từ huyện Đông Sơn cũ với quy mô dân số gần 60.000 người.

Tuy nhiên, bằng tinh thần, trách nhiệm, sự tận tâm, chỉ hơn một ngày rà soát hàng nghìn trường hợp, lực lượng công an xác định được ông Lê Viết C. (SN 1960, quê xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn (cũ), tỉnh Thanh Hoá) hiện đang sinh sống tại phường Sầm Sơn (Thanh Hoá) chính là người cha ruột mà chị Lê Thị H. tìm kiếm.

Được biết, suốt nhiều năm qua, ông C. vẫn luôn mang trong mình nỗi đau đáu nhớ con. Tuy nhiên, do từng nhiều lần bị tai biến, sức khỏe suy giảm, việc đi lại khó khăn khiến ông không thể tự mình tìm kiếm con gái như mong muốn. Chính vì vậy, cuộc hội ngộ sau 30 năm thất lạc không chỉ là niềm vui của riêng chị H. mà còn là sự bù đắp cho những tháng năm dài đằng đẵng xa cách của cả hai cha con.

Ngày 17/4, ngay sau khi có kết quả xác minh, đại diện chỉ huy Công an phường Đông Sơn trực tiếp đưa chị H. đến Công an phường Sầm Sơn để tiếp tục xác minh và tổ chức cho hai cha con gặp mặt. Khoảnh khắc đoàn tụ sau hơn ba thập kỷ xa cách khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.

Lá thư cảm ơn chị Lê Thị H. gửi đến Công an phường Đông Sơn. (Ảnh: CACC)

Đại úy Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn (người trực tiếp cùng các đồng đội đi tìm người cha thất lạc cho chị Lê Thị H.) chia sẻ: “Thực hiện chủ trương chuyển đổi số, mở nhiều kênh để tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự cũng như mong muốn giúp đỡ từ người dân, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân gửi đến qua Fanpage của Công an phường, chúng tôi bắt tay ngay vào làm việc, rà soát hàng nghìn người trong độ tuổi đó. Chỉ sau một ngày, chúng tôi tìm được người cha thất lạc suốt 30 năm cho chị Lê Thị H.”.

Sau cuộc hội ngộ, chị Lê Thị H. viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn, những người giúp chị thực hiện được ước mơ lớn nhất cuộc đời chỉ trong thời gian chưa đầy một ngày.