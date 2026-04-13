Não mô cầu tăng mạnh, trẻ em chiếm gần 50% ca mắc, nhận diện dấu hiệu 'tử thần'

Ngày 13/4, Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 24 ca mắc bệnh do não mô cầu, trong đó 4 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, trong tổng số bệnh nhân được ghi nhận, nhóm trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 46%.

Dù chưa xuất hiện ổ dịch tập trung, số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Y tế, bệnh do não mô cầu (nhiễm khuẩn do vi khuẩn Neisseria meningitidis) được các chuyên gia y tế đánh giá là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất hiện nay. Bệnh do não mô cầu là nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis, lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng.

Não mô cầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (Ảnh minh họa)

Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp y khoa kịp thời, tỷ lệ tử vong là rất cao. Ngay cả khi được cứu sống, bệnh nhân vẫn phải đối mặt với những di chứng nặng nề như điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần hoặc phải đoạn chi do tình trạng hoại tử da và cơ.

Các dấu hiệu cần chú ý sớm

Trong môi trường tập thể như lớp học, nhà trẻ, nguy cơ lây lan là rất khó kiểm soát nếu không có biện pháp phòng ngừa chủ động.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan sát trẻ. Các triệu chứng ban đầu của não mô cầu thường rất dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường, nhưng sẽ chuyển nặng cực kỳ nhanh chóng. Những dấu hiệu điển hình bao gồm sốt cao đột ngột (thường kèm theo rét run), đau đầu dữ dội và nôn vọt.

Đặc biệt, phụ huynh cần quan sát kỹ các ban xuất huyết. Các nốt ban này thường có màu tím thẫm, xanh xám, xuất hiện nhanh và lan rộng khắp cơ thể dưới dạng hình bản đồ hoặc hình sao.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh bằng cách giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Đồng thời, cần đảm bảo môi trường sống thông thoáng, vệ sinh bề mặt, đồ dùng thường xuyên tiếp xúc; ăn uống đủ chất, tăng cường rèn luyện để nâng cao sức đề kháng.