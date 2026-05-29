Bắn pháo hoa khai mạc hội thao quân sự, võ thuật Công an Nhân dân ở TP Huế

Chiều 29/5, Công an TP Huế tổ chức buổi thông tin về "Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2 - vòng bảng" tại TP Huế.

Theo Công an TP Huế, hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946 – 12/7/2026) Công an TP Huế được Bộ Công an chọn đăng cai tổ chức Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2 - vòng bảng.

Đại tá Dương Văn Thoan - Phó Giám đốc Công an TP Huế và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế chủ trì buổi cung cấp một số thông tin về hội thao

Thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 4 - 11/6, lễ khai mạc diễn ra lúc 20h10 ngày 6/6 tại Quảng trường Ngọ Môn (trong Kinh thành Huế).

Lãnh đạo Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị (PX 03) Công an TP Huế cho hay, trong chương trình khai mạc sẽ diễn ra nhiều nội dung biểu diễn đặc sắc của lực lượng công an như biểu diễn quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô, biểu diễn kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của lưu học sinh Lào đang học tập tại TP Huế. Đặc biệt, tại lễ khai mạc sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút trong đêm khai mạc, góp phần quảng bá hình ảnh TP Huế thân thiện, an toàn, văn minh và giàu bản sắc văn hóa.

Tham dự hội thao có 16 đội tuyển quân sự, võ thuật gồm công an các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế; các trường Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và các Cục nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an gồm Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phối hợp với Bộ Công an tổ chức thành công Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI - khu vực 4.

Cùng với đó, có 18 đội tuyển thể thao tham dự gồm công an các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế; các trường Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trường Văn hóa CAND, Trường Cao đẳng CSND I và các Cục nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an gồm Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ngoài ra, còn có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP.HCM biểu diễn các nội dung quân sự, võ thuật, mô tô, kỵ binh, quân nhạc, xử lý tình huống nghiệp vụ tại lễ khai mạc và phục vụ nhân dân.