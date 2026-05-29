Loạt nút giao phố trung tâm Hà Nội rào chắn phục vụ dự án chống ngập

Nhiều tuyến phố và khu vực nút giao ở trung tâm Hà Nội đang được dựng rào chắn, điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước chống úng ngập cục bộ trước mùa mưa năm nay.
Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, dự án triển khai trên địa bàn các phường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Cửa Nam, tập trung xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc các tuyến Quang Trung, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt cùng một số khu vực lân cận. Thời gian thi công kéo dài từ 23/5 đến hết 15/6/2026.
Dự án được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng ngập úng tại khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ, vốn là những điểm thường xuyên xảy ra ngập sâu sau các trận mưa lớn.
Tại nút giao Quang Trung - Lý Thường Kiệt, đơn vị thi công dựng hàng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng đoạn ngắn để đào hố, lắp đặt tuyến cống hộp mới.
Phần giữa mặt đường Quang Trung được quây kín phục vụ thi công dự án chống ngập.
Tại phố Quang Trung, đoạn từ Hai Bà Trưng đến Thợ Nhuộm cũng xuất hiện nhiều điểm rào chắn cố định.
Lực lượng chức năng bố trí biển báo, hướng dẫn từ xa để điều tiết xe sang các tuyến thay thế nhằm giảm áp lực giao thông khu vực công trường.
Anh Nguyễn Văn Hưng, nhân viên văn phòng thường xuyên đi qua phố Quang Trung, cho biết việc di chuyển những ngày gần đây mất nhiều thời gian hơn do mặt đường bị thu hẹp. “Giờ cao điểm xe đi chậm hơn hẳn, nhất là khu vực gần nút giao Trần Nhân Tông. Tuy nhiên đây là dự án chống ngập nên tôi nghĩ người dân cũng chia sẻ với thành phố để công trình sớm hoàn thành”, anh Hưng nói.
Chị Lê Thu Trang, kinh doanh trên phố Phan Chu Trinh, cho rằng việc thi công liên tục khiến khu vực có thêm bụi và tiếng ồn, nhưng đổi lại người dân kỳ vọng tình trạng úng ngập sẽ được cải thiện trong thời gian tới. “Những hôm mưa lớn, nhiều đoạn ở khu trung tâm ngập khá nhanh nên việc nâng cấp hệ thống thoát nước là cần thiết. Chỉ mong đơn vị thi công bảo đảm an toàn và hoàn trả mặt đường đúng tiến độ”, chị Trang chia sẻ.
Ở nút giao Quang Trung - Trần Hưng Đạo, phần trung tâm nút giao được quây tôn phục vụ thi công.
Trong khi đó, tại nút giao Trần Nhân Tông - Nguyễn Đình Chiểu, phương án phân luồng tạm thời cũng được áp dụng. Các phương tiện từ Trần Nhân Tông đi hướng Bà Triệu được phép rẽ trái vào Nguyễn Đình Chiểu, nhưng chiều ngược lại bị cấm rẽ trái vào Trần Nhân Tông để hạn chế xung đột giao thông.
Nút giao Quang Trung - Nguyễn Du cũng được điều chỉnh tổ chức lưu thông. Theo phương án mới, các xe chỉ được rẽ phải từ Nguyễn Du vào Quang Trung theo hướng đi Trần Nhân Tông.
Nút giao Quang Trung - Thợ Nhuộm thời điểm trưa 29/5.
Không chỉ khu vực Quang Trung - Lý Thường Kiệt, thành phố còn triển khai rào chắn thi công tại một số tuyến phố khác như Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ và Lê Lai để xây dựng các tuyến cống mới.
Tại khu vực nút giao Phan Chu Trinh - Hàm Long - Hàn Thuyên - Lò Đúc - Lê Văn Hưu, hàng rào tôn được dựng tại khu vực trung tâm nút giao để phục vụ thi công. Hà Nội đồng thời điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô trên phố Lê Văn Hưu theo hướng đi từ nút giao trên tới phố Thi Sách.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các hạng mục tại nhiều nút giao sẽ được tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành trước cao điểm mùa mưa.
