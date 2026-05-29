Danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Hà Lan tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026 được công bố từ ngày 27/5. Huấn luyện viên Ronald Koeman lựa chọn đội hình dày dạn kinh nghiệm, chỉ có 3 cầu thủ thuộc diện U23.

Danh sách đội hình Hà Lan dự World Cup 2026 mới nhất

Danh sách đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2026 được cập nhật theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA. Trong trường hợp có cầu thủ chấn thương, đội tuyển Hà Lan vẫn có thể chọn người thay thế từ danh sách sơ bộ 55 cầu thủ, muộn nhất là 24 giờ trước trận đấu đầu tiên.

Vị trí Tên cầu thủ Câu lạc bộ Thủ môn Bart Verbruggen Brighton Thủ môn Robin Roefs Sunderland Thủ môn Mark Flekken Bayer Leverkusen Hậu vệ Micky van de Ven Tottenham Hotspur Hậu vệ Jan Paul van Hecke Brighton Hậu vệ Virgil van Dijk Liverpool Hậu vệ Nathan Ake Manchester City Hậu vệ Jorrel Hato Chelsea Hậu vệ Jurrien Timber Arsenal Hậu vệ Denzel Dumfries Inter Milan Tiền vệ Mats Wieffer Brighton Tiền vệ Ryan Gravenberch Liverpool Tiền vệ Teun Koopmeiners Juventus Tiền vệ Marten de Roon Atalanta Tiền vệ Tijjani Reijnders Manchester City Tiền vệ Frenkie de Jong Barcelona Tiền vệ Quinten Timber Marseille Tiền vệ Guus Til PSV Tiền đạo Justin Kluivert Bournemouth Tiền đạo Cody Gakpo Liverpool Tiền đạo Crysencio Summerville West Ham Tiền đạo Noa Lang Galatasaray Tiền đạo Memphis Depay Corinthians Tiền đạo Donyell Malen Roma Tiền đạo Brian Brobbey Sunderland Tiền đạo Wout Weghorst Ajax

Đội hình hiện tại là sự kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm như Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay và nhóm cầu thủ bắt đầu bước vào độ chính trong sự nghiệp, đang dần khẳng định tên tuổi tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Hà Lan cũng nằm trong nhóm đội tuyển được đánh giá có chiều sâu lực lượng đáng chú ý trước thềm World Cup 2026.

Hà Lan nằm ở bảng F của World Cup 2026 cùng Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Hà Lan giữ vị trí thứ 7. Đây là lần thứ 12 đội bóng có biệt danh "cơn lốc màu da cam" hay "Oranje" dự World Cup. Đội tuyển Hà Lan từng 3 lần vào chung kết World Cup vào các năm 1974, 1978 và 2010, chưa vô địch.

Danh sách cầu thủ Hà Lan theo vị trí

Thủ môn đội tuyển Hà Lan gồm Bart Verbruggen, Robin Roefs và Mark Flekken. Bart Verbruggen là cái tên nổi bật nhất và có kinh nghiệm ra sân cho đội tuyển Hà Lan nhiều nhất. Mark Flekken và Robin Roefs là những phương án dự phòng.

Hàng hậu vệ Hà Lan được dẫn dắt bởi đội trưởng Virgil van Dijk. Trung vệ Liverpool là thủ lĩnh với kinh nghiệm và đẳng cấp được chứng minh. Hà Lan được đánh giá là một trong những đội tuyển có hàng thủ mạnh với Nathan Ake, Sven Botman, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jurrien Timber, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke và Mats Wieffer.

Tuyến tiền vệ của Hà Lan có Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Justin Kluivert, Guus Til và Mats Wieffer. Trong số này, Frenkie de Jong sẽ đóng vai trò quan trọng trong thành công của Hà Lan tại World Cup 2026 nhờ khả năng điều tiết trận đấu và luân chuyển bóng. Ryan Gravenberch cũng đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Liverpool và tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng ở đội tuyển Hà Lan.

Hàng tiền đạo Hà Lan không có nhiều ngôi sao. Memphis Depay vẫn là nhân tố chính. Đồng hành cùng anh là Cody Gakpo, ngôi sao đang đạt phong độ cao ở đội tuyển Hà Lan. Ngoài ra, Justin Kluivert, Crysencio Summerville, Noa Lang, Donyell Malen, Brian Brobbey và Wout Weghorst mang đến nhiều lựa chọn cho HLV Ronald Koeman.

HLV đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2026 là ai?

HLV trưởng của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2026 là Ronald Koeman. Ông sinh năm 1963 và được xem là một trong những huyền thoại lớn nhất của bóng đá Hà Lan.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Koeman thi đấu ở vị trí hậu vệ và từng khoác áo nhiều câu lạc bộ lớn như Ajax, PSV Eindhoven và Barcelona. Ông là thành viên của đội tuyển Hà Lan vô địch Euro 1988 và nổi tiếng với khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định.

Sau khi giải nghệ, Ronald Koeman bắt đầu sự nghiệp huấn luyện và từng dẫn dắt nhiều đội bóng như Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, Southampton, Everton và Barcelona. Ông cũng từng có thời gian làm HLV trưởng đội tuyển Hà Lan trước khi trở lại dẫn dắt đội bóng vào năm 2023.

Ngôi sao đáng chú ý của Hà Lan tại World Cup 2026

Huấn luyện viên Koeman đang sở hữu một đội hình khá cân bằng. Memphis Depay - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Hà Lan - sẽ lĩnh xướng hàng công sau giai đoạn khó khăn trong màu áo Corinthians. Anh liên tiếp gặp vấn đề ở đùi và bắp chân. Trong hai tháng gần nhất, tiền đạo 32 tuổi chỉ có hai lần ra sân từ ghế dự bị tại Brazil.

Jurrien Timber cũng đang chạy đua với thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất. Trung vệ của Arsenal mới trở lại tập luyện trong tuần này sau quãng nghỉ dài vì chấn thương háng. Cầu thủ 24 tuổi gặp vấn đề trong trận thắng Everton vào giữa tháng 3. Kể từ đó, anh phải ngồi ngoài 14 trận liên tiếp của Arsenal trên mọi đấu trường.

Bên cạnh đó, Justin Kluivert cũng là cái tên đáng chú ý nhận được sự tin tưởng từ HLV Ronald Koeman. Dù từng trải qua ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 1 và chỉ mới có hai lần ra sân từ ghế dự bị cho Bournemouth sau khi bình phục, tiền đạo 27 tuổi vẫn góp mặt trong danh sách đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026.

Lịch thi đấu của Hà Lan tại World Cup 2026

Ngày 15/6 - 3h: Hà Lan vs Nhật Bản.

Ngày 21/6 - 0h: Hà Lan vs Thuỵ Điển.

Ngày 26/6 - 6h: Hà Lan và Tunisia .