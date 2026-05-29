MB nhận 9 giải thưởng danh giá từ JCB

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa nhận 9 giải thưởng quan trọng từ Tổ chức thẻ quốc tế JCB, nhân Hội nghị thường niên JCB Việt Nam 2026 (JCB Vietnam Conference 2026) được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 28/5. Thành tựu này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của MB trong lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Hội nghị JCB Việt Nam là điểm hẹn thường niên của các ngân hàng và đối tác chiến lược hàng đầu, tạo nên không gian giao lưu và hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính. MB được vinh danh ở 09 hạng mục danh giá, minh chứng cho chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động vượt trội.

Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch thẻ 2025 (Spending Leadership 2025)

Ngân hàng tăng trưởng ấn tượng Doanh số giao dịch thẻ 2025 (Spending Growth Excellence 2025)

Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch thẻ quốc tế 2025 (International Spending Leadership 2025)

Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ tích lũy 2025 (Card Balance Excellence 2025)

Ngân hàng có số lượng thẻ tín dụng phát hành ấn tượng 2025 (Card Credit Acquisition Excellence 2025)

Ngân hàng tăng trưởng ấn tượng về số lượng thẻ kích hoạt năm 2025 (Activation Growth Excellence 2025)

Ngân hàng có số lượng thẻ phát hành mới cho phân khúc cao cấp 2025 (Premium Card Acquisition Excellence 2025)

Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2025 (Inspirational Product & Solution 2025, MB là một trong các ngân hàng ra mắt tính năng Apple Pay danh cho chủ thẻ JCB sớm nhất tại Việt Nam).

Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ 2025 (Merchant Sales Leadership 2025)

Trong năm 2025, MB tạo ra dấu ấn nổi bật thông qua việc làm mới bộ đặc quyền của các dòng thẻ MB JCB: hoàn tiền 10% bao trọn các lĩnh vực từ giáo dục – y tế – mua sắm – ăn uống – di chuyển…, góp phần vào sự tăng trưởng nổi bật trong số lượng thẻ phát hành mới, kích hoạt mới và doanh số thẻ lũy kế ở cả chiều phát hành thẻ và chấp nhận thanh toán thẻ.

Khách hàng được tận hưởng nhiều ưu đãi với thẻ MB JCB.

Đồng thời, năm 2025, MB tiên phong phát triển giải pháp thanh toán mã hóa – Apple Pay dành cho chủ thẻ JCB đầu tiên tại Việt Nam, cho phép khách hàng thanh toán tại cửa hàng, trên app và thanh toán online một cách nhanh chóng, bảo mật và riêng tư.

Việc được JCB vinh danh tại 9 hạng mục uy tín năm 2025 không chỉ phản ánh hiệu quả chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán và tăng trưởng khách hàng của MB, mà còn cho thấy bước tiến mạnh mẽ của ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ, phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

