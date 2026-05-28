Ngừng tim ngay tại bể bơi, nhân viên cứu hộ 20 tuổi hồi sinh kỳ tích sau 5 ngày

Nam thanh niên 20 tuổi ở Hà Nội vừa được cứu sống ngoạn mục sau tai nạn đuối nước dẫn tới ngừng tim ngay tại bể bơi - nơi anh làm nhân viên cứu hộ ngoài giờ.

Sự việc xảy ra khoảng một tuần trước tại một bể bơi ở phường Thanh Xuân, Hà Nội. Trong lúc làm việc, nam thanh niên bất ngờ gặp sự cố dưới nước, nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn rồi ngừng tim sau khi được đưa lên bờ.

May mắn thời điểm đó khu vực bể bơi đông người nên nạn nhân được phát hiện sớm. Những người xung quanh lập tức ép tim tại chỗ để duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân.

Đặc biệt, gần nơi xảy ra tai nạn có một nữ nhân viên y tế của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang nghỉ thai sản tại nhà. Nghe tin có người đuối nước, chị nhanh chóng chạy tới hỗ trợ cấp cứu.

Sau thời gian được ép tim liên tục, ê-kíp cấp cứu 115 có mặt, tiếp tục hồi sinh tim phổi và sử dụng máy khử rung xử trí tình trạng rung thất cho bệnh nhân.

Khi được chuyển tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nam thanh niên có nhịp tim trở lại nhưng vẫn trong tình trạng rất nặng. Các bác sĩ xác định bệnh nhân suy hô hấp, suy tuần hoàn nghiêm trọng, chỉ số sinh tồn ở mức nguy kịch.

(Ảnh: PT)

Bác sĩ Nguyễn Tất Thành, Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực, cho biết đây là tình huống điển hình ở các ca đuối nước nặng. Người bệnh có thể nhanh chóng ngừng tuần hoàn nếu không được cấp cứu đúng cách và kịp thời ngay từ hiện trường.

Theo bác sĩ, yếu tố quyết định giúp bệnh nhân có cơ hội sống sót là được tái lập tuần hoàn trước khi vào viện. Điều này không chỉ giúp duy trì sự sống mà còn làm tăng khả năng hồi phục thần kinh sau ngừng tim.

Tại trung tâm hồi sức tích cực, kết quả chụp chiếu cho thấy hai phổi của bệnh nhân gần như “trắng xóa” do tổn thương nặng sau đuối nước. Ngay trong đêm nhập viện, khi huyết động ổn định hơn, các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản để làm sạch đường thở, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não sau ngừng tim, kết hợp kiểm soát hô hấp, tuần hoàn và điều trị tích cực nhiều cơ quan.

Sau ba ngày điều trị, chức năng hô hấp và tuần hoàn của nam thanh niên cải thiện rõ rệt. Khi ngừng thuốc an thần, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, phản xạ thần kinh tốt.

Đến ngày thứ năm, anh được rút ống thở, không cần hỗ trợ oxy và có thể giao tiếp bình thường. Qua đánh giá chuyên môn, các bác sĩ nhận định chức năng thần kinh của bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng đáng kể.

“Đây thực sự là kỳ tích. Chỉ sau 5 ngày, một bệnh nhân ngừng tim do đuối nước phục hồi gần như bình thường, ý thức không bị ảnh hưởng”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Theo bác sĩ, thành công của ca cứu sống này là kết quả của “chuỗi sinh tồn” được thực hiện đúng và liên tục từ hiện trường tới bệnh viện. Các mắt xích gồm phát hiện sớm, ép tim ngay tại chỗ, có nhân viên y tế hỗ trợ, xe cấp cứu tiếp cận nhanh và hồi sức chuyên sâu hiệu quả tại bệnh viện.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo biết bơi không đồng nghĩa hoàn toàn an toàn trước nguy cơ đuối nước. Một số người có thể gặp tai nạn do bệnh lý tiềm ẩn như rối loạn nhịp tim, bệnh tim mạch hoặc co giật mà trước đó chưa từng được phát hiện.

Người dân nên khám sức khỏe định kỳ để tầm soát sớm các nguy cơ tim mạch. Những kiểm tra cơ bản như điện tim đồ hay xét nghiệm máu có thể giúp phát hiện bất thường tiềm ẩn.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh việc phổ cập kỹ năng hồi sinh tim phổi cơ bản (CPR) và sử dụng máy khử rung tự động (AED) trong cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống sót của bệnh nhân trong những phút đầu tiên sau ngừng tim ngoại viện.