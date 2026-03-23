Cứu bé gái nhiễm não mô cầu nguy kịch sau khi tiếp xúc ca tử vong

(VTC News) -

Ngày 23/3, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc Trẻ em, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi L.T.Y.V (11 tuổi) trong tình trạng nguy kịch do nhiễm não mô cầu.

Bệnh nhi Y.V lúc mới nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn ói, xuất hiện ban xuất huyết lan rộng dạng “bản đồ”, có vùng hoại tử. Đáng chú ý, bệnh nhi đến từ Phú Quốc, từng tiếp xúc gần với bạn cùng lớp đã tử vong trước đó do nghi nhiễm vi khuẩn này.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi dương tính với Neisseria meningitidis type B, được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ do não mô cầu.

Theo bác sĩ, bệnh khởi phát nhanh, chỉ trong khoảng 12 giờ. May mắn nhờ nhập viện sớm, được xử trí kịp thời, bệnh nhi tránh được biến chứng nặng như sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi hết sốt, tỉnh táo, các chỉ số ổn định.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, nhiễm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong nhanh nếu không điều trị kịp thời.

Người từng tiếp xúc gần với ca bệnh cần dùng thuốc dự phòng sớm, tốt nhất trong 24 - 48 giờ. Người lớn và trẻ trên 12 tuổi dùng một liều 500mg Ciprofloxacin; trẻ dưới 12 tuổi dùng Azithromycin liều 10mg/kg; phụ nữ mang thai có thể dùng Azithromycin liều 500mg.

Người dân cần theo dõi các dấu hiệu như sốt, đau đầu, nổi ban xuất huyết để đi khám sớm, đồng thời khai báo tiền sử tiếp xúc. Ngành y tế khuyến cáo tiêm vaccine đầy đủ để phòng bệnh.

Trước đó, chiều 18/3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang xác nhận, trên địa bàn có trường hợp một nữ sinh mắc bệnh viêm não mô cầu dẫn đến tử vong. Bệnh nhân là em T.H.N.Y (11 tuổi), hiện đang theo học tại một trường tiểu học trên địa bàn Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

Vào lúc 10 giờ ngày 16/3, em Y. được đưa vào nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng sốt cao, nổi ban khắp người, kèm triệu chứng tím tái và khó thở. Theo người nhà, bệnh nhân có sốt, mệt mỏi, đau đầu người nhà tưởng sốt thông thường nên không để ý, đến khi phát hiện bé sốt, nổi ban khắp người kèm tím tái khó thở thì đưa vào nhập viện.

Ngay sau khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện cấp cứu khẩn cấp theo đúng phác đồ quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do bệnh diễn biến quá nhanh và bệnh nhân được đưa đến viện muộn, nên dù đã cố gắng nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Mẫu bệnh phẩm của nữ sinh sau đó được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang và Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm. Kết quả dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B.