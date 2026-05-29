Dự kiến tổ chức Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội vào cuối tháng 7

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đưa ra tại cuộc họp với đại diện Chính phủ và các cơ quan liên quan về rà soát việc chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội trong năm 2026, sáng 29/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua rà soát bước đầu của các cơ quan, có khoảng 85 văn bản phải hoàn thành trong năm 2026.

"Các cơ quan đều thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Chính phủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét để tổ chức một Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội (dự kiến vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2026, dài khoảng 20-25 ngày) để Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết nhằm giảm tải cho kỳ họp cuối năm", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Các cơ quan cũng thống nhất kiến nghị với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là trình Quốc hội xem xét thông qua một số vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội không phải pháp luật tại Kỳ họp không thường lệ để kịp thời chỉ đạo, thể chế hóa một số kết luận, nghị quyết của Trung ương cũng như tư tưởng đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của các cơ quan.

Lưu ý với tính chất phức tạp của một số dự án luật, ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, cần phải có thời gian để Quốc hội thảo luận các dự án luật và thông qua theo quy trình 2 kỳ họp. Do đó, bố trí thảo luận lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ này và thảo luận lần hai, thông qua tại Kỳ họp thường kỳ vào tháng 10.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, các cơ quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, phối hợp tốt và xác định thứ tự ưu tiên các dự án cần phải trình Quốc hội để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, tăng trưởng 2 con số, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thực hiện chính quyền hai cấp và cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc… Từ đó, các cơ quan, đơn vị đề xuất cụ thể các dự án luật, nghị quyết đưa vào chương trình Kỳ họp không thường lệ.

Chính phủ, các bộ, các cơ quan cần sớm có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan dự kiến chương trình Kỳ họp không thường lệ và chỉ đạo công tác chuẩn bị.

"Trên cơ sở các nội dung trình, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội bố trí lịch họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các Đề án mà Chính phủ và các cơ quan sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp này", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, sau cuộc họp này, các cơ quan sẽ báo cáo Chủ tịch Quốc hội và chuẩn bị công văn gửi Chính phủ và các cơ quan liên quan để xin kiến Chính phủ chính thức về các nội dung dự án luật, nghị quyết đưa vào chương trình Kỳ họp không thường lệ và Kỳ họp thứ 2 (tháng 10). Trước ngày 10/6, Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về nội dung này.

Về triển khai đề án Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch và gửi về Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp để theo dõi, đôn đốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (dự kiến tổ chức trong tháng 6).

Dự kiến trình hơn 70 luật, nghị quyết để Quốc hội xem xét thông qua

Trước đó, trình bày báo cáo về tình hình thực hiện chương trình lập pháp đến hết năm 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, từ tháng 2 đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 5 nghị quyết điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026 và đang tiếp tục xem xét việc ban hành nghị quyết điều chỉnh lần thứ 6.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở 20 tờ trình của Chính phủ và một số cơ quan khác, qua đó bổ sung 22 dự án vào chương trình lập pháp năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án, gồm 40 luật và 3 nghị quyết. Theo chương trình công tác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến đối với các dự án này tại các phiên họp tháng 7, tháng 8 và tháng 9.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, các cơ quan cần hoàn thành nghiên cứu 12 nhiệm vụ lập pháp, tương ứng với 12 dự án luật, để đề xuất bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026.

Theo ông Phan Chí Hiếu, nếu các dự án này được bổ sung, tổng số dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 sẽ là 55 dự án, gồm 52 luật và 3 nghị quyết.

"Ngoài ra, theo tài liệu và ý kiến của Bộ Tư pháp, cơ quan có thể tiếp tục kiến nghị bổ sung khoảng 20 dự án luật, nghị quyết vào chương trình Kỳ họp thứ 2. Như vậy, tổng số dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua trong thời gian tới có thể lên tới hơn 70 dự án luật, nghị quyết", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nói.

Trước khối lượng công việc rất lớn, ông Phan Chí Hiếu kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét khả năng tổ chức thêm một Kỳ họp không thường lệ trước Kỳ họp thứ 2 hoặc kéo dài chương trình Kỳ họp thứ 2 để có thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ lập pháp.

Theo đó, nếu tổ chức Kỳ họp không thường lệ, cần ưu tiên xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết đã có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền phải trình trong khoảng thời gian tháng 7-8; các dự án liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; các dự án phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; các dự án cần xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027; các dự án đã có hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp không tổ chức Kỳ họp không thường lệ, báo cáo đề xuất nghiên cứu phương án kéo dài chương trình Kỳ họp thứ 2, có thể tổ chức sớm từ đầu tháng 10 và tiếp tục duy trì hình thức họp thành 2 đợt để các cơ quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý dự án.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị Chính phủ và các cơ quan có dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 sớm rà soát, xác định rõ các dự án có thể trình tại kỳ họp không thường lệ; đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 6 và tháng 7.