'Mục tiêu kép' cho trẻ em Việt Nam trong kỷ nguyên số

(VTC News) -

Sáng 29/5, Lễ Phát động Chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030 đã diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Chương trình được triển khai theo Quyết định 468 của Thủ tướng, kế thừa chương trình giai đoạn 2021 - 2025. Điểm mới của giai đoạn này là hướng tới "mục tiêu kép", vừa bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, vừa nâng cao năng lực số hướng đến hình thành thế hệ công dân số Việt Nam đủ bản lĩnh trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Mỗi trẻ em hôm nay không chỉ là hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của Việt Nam. Một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, và nhân văn sẽ giúp các em tự tin, phát triển trí tuệ, nhân cách và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại sự kiện.

Theo khảo sát của UNICEF năm 2022, khoảng 82% trẻ em Việt Nam trong độ tuổi 12 - 13 và 93% trẻ em từ 14 - 15 tuổi sử dụng Internet hằng ngày. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các đơn vị vận hành nền tảng số trong việc bảo vệ người dùng nhỏ tuổi.

Tại lễ phát động, đại diện các doanh nghiệp công nghệ cam kết đồng hành cùng chương trình thông qua nhiều hoạt động nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho thế hệ trẻ.

Bà Trương Cẩm Thanh, Phó Tổng Giám đốc VNG, cho rằng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là trách nhiệm của toàn bộ hệ sinh thái. Trong đó, với doanh nghiệp công nghệ, trách nhiệm không thể chỉ dừng ở việc tuân thủ quy định mà phải là cam kết chủ động, xuất phát từ bên trong.

Bà cho biết VNG tiếp cận vấn đề theo ba lớp. Thứ nhất, bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại. Thứ hai, trang bị kỹ năng để các em nhận diện rủi ro và biết cách ứng phó. Thứ ba, chuyển hóa công nghệ thành năng lực để không gian mạng thực sự trở thành nơi trẻ em có thể học tập, sáng tạo và kết nối với thế giới.

Các cơ quan thuộc Quốc hội, Trung ương, chính phủ cùng doanh nghiệp chung tay và đồng hành bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Tại sự kiện, VNG công bố ba nhóm hoạt động trọng tâm nhằm đồng hành cùng chương trình quốc gia.

Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ phối hợp với các trường học và cơ quan chức năng triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng an toàn mạng theo hình thức "học mà chơi", giúp trẻ em nhận biết rủi ro và nâng cao khả năng tự bảo vệ trên môi trường số.

Thứ hai, nền tảng nhắn tin Zalo sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế bảo vệ người dùng là trẻ em. Theo đó, nền tảng này không cho phép đăng tải hoặc chia sẻ các nội dung lăng mạ, bôi nhọ, làm nhục hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em; đồng thời tăng cường rà soát và ưu tiên xử lý các nội dung vi phạm liên quan đến nhóm người dùng này.

Thứ ba, đội ngũ chuyên gia trí tuệ nhân tạo của VNG sẽ tham gia các chương trình phổ cập AI dành cho học sinh, hướng tới mục tiêu giúp thế hệ trẻ không chỉ sử dụng công nghệ một cách an toàn mà còn có khả năng làm chủ công nghệ trong tương lai.

Thông qua các hoạt động này, VNG kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 là xây dựng thế hệ công dân số Việt Nam có kỹ năng, bản lĩnh và khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ.