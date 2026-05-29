Hơn 16.000 tủ đổi pin, 2.000 điểm sạc mới thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

Làn sóng chuyển đổi phương tiện giao thông sang năng lượng sạch tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ. Nhận thức rõ hạ tầng trạm sạc là yếu tố quyết định, các doanh nghiệp tiên phong đang liên tục đẩy mạnh xã hội hóa qua những hợp tác chiến lược.

Chiến lược bắt tay ông lớn viễn thông, "phủ mịn" trạm sạc

Mới đây, thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã mở ra một chương mới cho bản đồ giao thông xanh. Hai bên sẽ triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc.

Trước khi hợp tác với Vietnam Post, V-Green đã liên tục bắt tay với nhiều tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản, chuỗi bán lẻ và trạm dừng nghỉ. Những liên minh này đã giúp người dùng dễ dàng tiếp cận trạm sạc tại các khu đô thị hay các trục cao tốc huyết mạch. Tuy nhiên, việc hợp tác với một doanh nghiệp bưu chính quốc gia lại mang tầm vóc hoàn toàn khác biệt.

Đại diện V-Green và VNPT tại lễ ký hợp tác. (Ảnh: V-Green)

Với 13.000 điểm phục vụ trải dài từ đô thị sầm uất đến vùng sâu, vùng xa, Vietnam Post sở hữu vị trí đắc địa, gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân. Việc biến các bưu cục này thành điểm nạp năng lượng xanh là giải pháp tối ưu hóa tài nguyên vô cùng thông minh.

Thay vì phải đầu tư giải phóng mặt bằng mới, việc tích hợp hạ tầng sạc vào bưu cục giúp tốc độ mở rộng mạng lưới tăng trưởng theo cấp số nhân. Mô hình hợp tác đôi bên cùng có lợi này vừa tối ưu hóa công năng mặt bằng, vừa đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Chính phủ.

Gạt bỏ "nỗi sợ hết pin" trên mọi cung đường

Sự phát triển thần tốc của trạm sạc và tủ đổi pin đã thay đổi triệt để tâm lý của người tiêu dùng. Nỗi sợ hết năng lượng giữa đường vốn là rào cản lớn nhất nay đã được giải quyết. Tại các thành phố, mạng lưới sạc hiện hữu dày đặc. Quy trình đổi pin xe máy điện chỉ mất chưa đầy một phút, nhanh hơn thời gian đổ một bình xăng truyền thống. Các trụ sạc ô tô điện công suất cao cũng giúp người dùng nạp năng lượng linh hoạt mọi lúc mọi nơi.

Thực tế, chị Nguyễn Thu Hương (42 tuổi, Hà Nội), là phụ huynh có con trai học lớp 11 đang sử dụng xe điện VinFast Evo Grand Lite, chia sẻ: "Khi chọn xe cho con đi học, vợ chồng tôi dứt khoát chọn xe điện vì an toàn, tốc độ phù hợp học sinh cấp 3. Ban đầu tôi cũng lo cháu đi học cả ngày quên cắm sạc ở nhà thì dọc đường hết pin rất phiền.

Giờ hạ tầng trạm sạc phủ rộng rãi, đi đâu cũng có. Con tôi chỉ cần mở điện thoại là tìm được tủ đổi pin. Sắp tới có thêm các tủ đổi pin gần bưu điện thì càng yên tâm hơn nữa".

Tủ đổi pin xe máy điện đặt trên vỉa hè TP Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Những người đi làm xa với tần suất di chuyển dày đặc cũng hào hứng không kém trước sự tiện lợi này. Anh Trần Minh Quân (30 tuổi, nhân viên văn phòng), hiện sống tại Hà Đông và làm việc tại đường Cầu Giấy, cách nhà gần 10km.

Khi biết về sự hợp tác này, anh cho biết: "Mỗi ngày tôi cả đi lẫn về không dưới 30km. Từ ngày chuyển sang xe điện, chi phí vận hành giảm mạnh. Nhiều người hỏi tôi đi xa thế có ngại việc sạc pin không, tôi thấy cực kỳ tiện lợi.

Trạm sạc có ở khắp mọi nơi, từ hầm chung cư, bãi xe công ty đến các trung tâm thương mại dọc đường. Đi đâu cũng có trạm sạc giúp mình chủ động hoàn toàn, không có bất cứ rào cản nào nữa".

Sự đồng hành bền bỉ của các doanh nghiệp đang biến giao thông xanh thành một thực tế hiển nhiên. Khi rào cản tâm lý được dỡ bỏ và tiện ích đạt mức tối đa, dòng chảy phương tiện xanh tại Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ, vững vàng hướng tới một tương lai bền vững.