Nam sinh giành Huy chương Vàng SEA Games thi Đường lên đỉnh Olympia

Tại cuộc thi tuần 1 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa phát sóng ngày 29/3, trong "đoàn leo núi" có sự góp mặt của Bành Gia Huy (học sinh Trường Phổ thông liên cấp Greenfield, Hưng Yên).

Ba thí sinh còn lại gồm: Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Anh Khoa (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa); Lê Hồng Đăng (Trường THPT Đa Phúc, Hà Nội).

Kiện tướng quốc tế Bành Gia Huy, sinh năm 2009, là một gương mặt quen thuộc trong làng cờ vua Việt Nam. Việc nam sinh góp mặt tại sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia thu hút sự chú ý của khán giả.

Bành Gia Huy (học sinh Trường Phổ thông liên cấp Greenfield, Hưng Yên) mang theo tấm Huy chương Vàng SEA Games đến đấu trường Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh chụp màn hình)

Gia Huy cho biết em rất vinh dự khi được chọn tham gia đội tuyển Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 và giành Huy chương Vàng.

Kiện tướng cờ vua quốc tế còn gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật. Nam sinh hóm hỉnh cho rằng đây cũng là một "trở ngại nhỏ" trong việc ngồi vào bàn của em. “Khi ngồi nhiều, em khá đau lưng”, Bành Gia Huy cười tươi nói.

Xuyên suốt các phần thi, Bành Gia Huy luôn nở nụ cười tươi và thể hiện phong thái điềm tĩnh.

Trong suốt chương trình, Gia Huy để lại nhiều ấn tượng với phong cách thi đấu điềm tĩnh và nụ cười tươi. Ở phần thi Khởi động, Gia Huy thể hiện khả năng hiểu biết chung khi giành tới 85 điểm và vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của các thí sinh khác, chung cuộc, Gia Huy về đích ở vị trí thứ ba với 115 điểm. Thí sinh chiến thắng ở trận đấu này là Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) với 190 điểm.

Bành Gia Huy có khoảnh khắc vui nhộn với các thí sinh và 2 MC của Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh: KV)

Ngay sau trận đấu, Gia Huy chia sẻ em có chút tiếc nuối khi chưa thể hiện được hết những khả năng của bản thân. Tuy nhiên, nam sinh cho hay rất vui khi đón nhận sự cổ vũ của bạn bè, thầy cô và xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ.