Những cặp đôi nên duyên từ chương trình Đường lên đỉnh Olympia

(VTC News) -

Trải qua 25 mùa phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT trên toàn quốc mà còn là nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện hậu trường thú vị và đặc biệt là cái nôi se duyên cho nhiều cặp đôi.

Cặp đôi Thanh Tiếp - Thanh Xuân

Cặp đôi đầu tiên nên duyên vợ chồng trong cộng đồng các thí sinh Olympia là Mai Thanh Tiếp (cựu học sinh THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Thanh Xuân (cựu học sinh THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ). Cùng sinh năm 1984, trong khi Thanh Tiếp là một trong bốn thí sinh lọt vào vòng chung kết năm 2002, Thanh Xuân dừng chân tại vòng thi quý.

Cặp đôi Thanh Tiếp - Thanh Xuân hiện đang sinh sống tại New Zealand.

Tình bạn bắt đầu khi Thanh Tiếp theo dõi phần thi của Thanh Xuân qua sóng truyền hình để tìm hiểu thêm đối thủ. Càng theo dõi, anh càng mến cô gái Cần Thơ thông minh và giàu nhiệt huyết. Sau cuộc thi, tình cảm của họ dần nảy nở khi Thanh Xuân ra Hà Nội học ngoại ngữ, chuẩn bị du học.

Thời gian Thanh Xuân du học ở Australia, hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua email; thường gửi cho nhau 4 - 5 bức thư mỗi tuần. Sau 7 năm làm bạn, 2 năm chính thức yêu nhau, họ về chung nhà năm 2010. Hiện gia đình nhỏ sinh sống tại New Zealand và có hai con đáng yêu.

Cặp đôi Phạm Ngọc Viễn Linh - Cao Minh Thùy Linh

Phạm Ngọc Viễn Linh và Cao Minh Thùy Linh cùng tham dự Olympia năm thứ 7. Sau cuộc thi, cả hai học đại học tại TP.HCM, nhưng phải tới khi tình cờ gặp lại trong lớp Quản trị kinh doanh của Đại học Mở thì mối duyên mới bắt đầu.

Cặp đôi Phạm Ngọc Viễn Linh - Cao Minh Thùy Linh.

Viễn Linh học Y Dược, Thùy Linh học Kinh tế – Luật, vậy mà họ lại tìm thấy điểm chung từ những buổi học ngoài chuyên ngành. Tình yêu đến nhẹ nhàng và bền bỉ, để rồi năm 2011, đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè Olympians. Hiện hai vợ chồng có một bé trai kháu khỉnh.

Cặp đôi Trần Anh Dũng - Trần Thị Thanh Hằng

Trần Anh Dũng (cuộc thi tuần 2 – tháng 2 – quý 2, mùa 12) và Trần Thị Thanh Hằng (tuần 1 – tháng 1 – quý 2, mùa 15) là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất Olympia.

Năm 2018, màn cầu hôn bằng vòng nguyệt quế của Anh Dũng dành cho Thanh Hằng từng “gây bão” mạng xã hội. Chiếc vòng nguyệt quế - biểu tượng mà cả hai từng gắn bó trong chương trình trở thành minh chứng cho kỷ niệm của mối duyên họ vô tình có được.

Cặp đôi Trần Anh Dũng - Trần Thị Thanh Hằng.

Cả hai từng xem nhau qua sóng truyền hình, nhưng mãi đến buổi gala kỷ niệm Olympia họ mới gặp nhau. Từ đó, họ tìm hiểu, yêu nhau và tổ chức đám cưới vào tháng 3/2018. Trong bộ ảnh cưới, Anh Dũng còn tặng Thanh Hằng giải thưởng anh đạt được tại cuộc thi tuần và quý như một cách lưu giữ những ký ức đẹp.

Cặp đôi Vũ Thị Phương Quỳnh - Phạm Văn Thắng

Vũ Thị Phương Quỳnh (mùa 4) và Phạm Văn Thắng (mùa 2) gặp nhau lần đầu tại buổi giao lưu Olympians năm 2003.

Trong buổi giao lưu ấy, anh Thắng bị thu hút bởi cô gái Phương Quỳnh thông minh, dịu dàng và xinh xắn trong cùng nhóm. Cả hai tiếp tục giữ liên lạc sau đó. Từ những buổi sinh hoạt chung, cả hai dần hiểu và dành nhiều tình cảm cho nhau.

Cặp đôi Vũ Thị Phương Quỳnh - Phạm Văn Thắng.

Họ kết hôn và có một cô con gái tên Phạm Hà Minh. Văn Thắng cho biết, con gái anh từ nhỏ đã yêu thích chương trình bố mẹ từng tham gia và mong một ngày được thi đấu để chinh phục vòng nguyệt quế, tiếp bước ba mẹ.

Cặp đôi Trần Văn Ngọc Tân và Nguyễn Ngọc Trang

Cặp đôi tiếp theo là Ngọc Tân (mùa thứ 7) và Ngọc Trang (mùa thứ 8). Cả hai gặp gỡ lần đầu trong chương trình Gala kỷ niệm 10 năm của chương trình. Ngay từ lần đầu gặp, cả hai có ấn tượng tốt về nhau, nhưng tình yêu thử thách họ bằng quãng đường gần 2.000 km yêu xa.

Cặp đôi Trần Văn Ngọc Tân và Nguyễn Ngọc Trang.

Bước ra từ Olympia, Ngọc Trang chọn học Trường ĐH Ngoại thương, còn Ngọc Tân theo học Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM. Sau đó, cả 2 cùng du học để nâng cao kiến thức và chuyên môn

Trong 3 năm, họ chỉ gặp được 25 lần. Sau đó Trang đi du học, 2 năm chỉ gặp 4 lần. Chính sự kiên trì và lòng tin đã giúp họ vượt qua khoảng cách để cuối cùng có một cái kết viên mãn. Bộ ảnh cưới chụp tại Paris là món quà ngọt ngào họ dành cho nhau sau hành trình dài. Hiện tại, Ngọc Tân và Ngọc Trang sống và làm việc tại Na Uy.

Cặp đôi Đào Vân Anh - Nghiêm Quốc Huy

Đào Vân Anh và Nghiêm Quốc Huy (cùng sinh năm 1997, tham gia mùa 15) là cặp đôi mới nhất được Olympia se duyên. Sau 10 năm, họ trở lại trường quay để thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt.

"Có cơ hội được chụp ảnh cưới tại một địa điểm đặc biệt, chúng tôi cảm thấy may mắn. Lúc nghe tiếng khán giả vỗ tay râm ran, hai đứa có chút ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc", Vân Anh chia sẻ.

Cặp đôi Đào Vân Anh - Nghiêm Quốc Huy

Vân Anh nhớ lại, năm 2015, cô và Quốc Huy dự thi ở hai trận khác nhau. Cô dừng ở vòng tuần, còn Quốc Huy xuất sắc tiến thẳng từ tuần – tháng – quý. Một lần tình cờ xem truyền hình, Vân Anh nhìn thấy phần thi của Huy và lập tức ấn tượng với gương mặt sáng, sự tự tin và vốn hiểu biết phong phú của nam sinh.

Sau chương trình, cả hai cùng tham gia cộng đồng của những cựu thí sinh Olympia, từ đó dần trở nên thân thiết. Tốt nghiệp đại học, Vân Anh trở thành luật sư chuyên tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, còn Quốc Huy theo đuổi nghề kỹ sư trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Ngày 30/4, Quốc Huy chính thức ngỏ lời cầu hôn Vân Anh. Đầu tháng 10, cặp đôi chính thức kết hôn sau 2 năm hẹn hò.