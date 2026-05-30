Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón đợt nắng nóng mới

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 30-31/5, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 30/5, khu vực Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 70mm.

Chiều tối và tối cùng ngày, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 31/5, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng xu hướng giảm dần.

Nhận định thời tiết từ đêm 31/5 đến ngày 8/6, cơ quan khí tượng cho biết, khoảng 1-3/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên đợt nắng nóng diện rộng này không kéo dài lâu.

Từ khoảng chiều tối và đêm 3-8/6, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày vẫn nắng, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nắng nóng cũng có thể xảy ra trên diện rộng từ 1/6.

Trong thời kỳ dự báo, duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, từ đêm 31/5-1/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và tối, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 30/5, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất 32-34°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36°C.

Cụ thể, ngày mai 31/5, khu vực này duy trì mức nhiệt cao nhất 34°C, tiệm cận nắng nóng nên trời khá oi bức, nhiệt độ thấp nhất 25°C. Trời không mưa. Chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.

Trong ba ngày đầu tháng 6 (1-3/6), Hà Nội nắng nóng, trời ít mây, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, thấp nhất 27-28°C.

Ngày 4-5/6, Hà Nội tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35°C, thấp nhất 27°C. Mưa dông sau những ngày nắng nóng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (7-8/6), Hà Nội ít mây, trời nắng nóng trở lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35°C, thấp nhất 28°C.