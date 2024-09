Mỹ cung cấp thiết bị quân sự trị giá 567 triệu USD cho Đài Loan

(VTC News) -

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ "chỉ đạo rút tới 567 triệu USD trong các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng, cũng như giáo dục và đào tạo quân sự để hỗ trợ Đài Loan".

Đài Bắc nhiều lần phàn nàn về tiến độ bàn giao vũ khí từ Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu F-14 được nâng cấp.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng ký ban hành luật cung cấp hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine, Đài Loan, Israel. (Ảnh: Reuters)

Mỹ là nước hậu thuẫn quốc tế và cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho Đài Loan ngay cả khi không có quan hệ ngoại giao chính thức. Bắc Kinh nhiều lần yêu cầu Washington ngừng bán vũ khí cho Đài Bắc.

Hồi tháng 4, Hạ viện Mỹ cũng thông qua khoản viện trợ bao gồm 60,84 tỷ USD cho Ukraine, 26 tỷ USD cho Israel, 23 tỷ USD để bổ sung vũ khí, kho dự trữ và cơ sở vật chất của Mỹ, 8,12 tỷ USD dành cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng thống Joe Biden nhiều lần kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua các dự luật. “Tôi sẽ ký thành luật ngay lập tức. Chúng tôi sát cánh cùng đối tác của mình", ông Joe Biden nói.

Dự luật trước đó bế tắc ở Hạ viện Mỹ do sự phản đối từ phe Cộng hòa. Gói viện trợ được ông Biden đề xuất từ tháng 10/2023. Thế nhưng, đề nghị này không nhận được sự ủng hộ tại Hạ viện Mỹ vốn đang do đảng Cộng hòa kiểm soát. Nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích vì dự luật không đi kèm các điều khoản an ninh biên giới để ngăn dòng người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico.

Các nhà lãnh đạo Mỹ từ Tổng thống Joe Biden đến người đứng đầu đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật này ra bỏ phiếu.