Bản tin quốc tế tổng hợp 20/9 tiếp tục có những diễn biến mới liên quan đến các cuộc xung đột và thiên tai.

Ấn Độ bác tin bán đạn cho Ukraine

Ngày 19/9, Ấn Độ chính thức bác bỏ cáo buộc rằng đạn pháo do các nhà sản xuất vũ khí nước này bán ra được chuyển tới Ukraine. Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal, khẳng định các cáo buộc này là những suy đoán thiếu căn cứ và chứa đựng ác ý. Ông Jaiswal tuyên bố: "Ấn Độ luôn tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về xuất khẩu các mặt hàng quân sự và lưỡng dụng".

Ông cũng nêu rõ rằng các thông tin về việc Ấn Độ cung cấp đạn pháo cho Ukraine là không chính xác và mang tính chất gây hiểu lầm. "Ấn Độ xuất khẩu quốc phòng dựa trên khuôn khổ pháp lý và quy định chặt chẽ của riêng mình, bao gồm đánh giá toàn diện các tiêu chí có liên quan, nghĩa vụ của người dùng cuối và chứng nhận", ông Jaiswal nhấn mạnh.

Cáo buộc này được đề cập lần đầu trên một số phương tiện truyền thông, cho rằng đạn pháo từ Ấn Độ đã được chuyển sang Ukraine để hỗ trợ trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, theo dữ liệu hải quan và các nguồn tin, New Delhi chỉ sản xuất một lượng rất nhỏ đạn dược cho Ukraine, ước tính dưới 1% tổng số vũ khí nhập khẩu của Kiev kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu.

(Ảnh minh họa)

Chủ tịch công ty máy nhắn tin Đài Loan bị thẩm vấn

Cũng trong tuần này, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập công ty Gold Apollo ở đảo Đài Loan, ông Hsu Ching-kuang, được các công tố viên thẩm vấn trong cuộc truy tìm nguồn gốc các thiết bị phát nổ đang mở rộng trên toàn cầu.

Ông Hsu khẳng định rằng các máy nhắn tin sử dụng trong vụ tấn công không phải do Gold Apollo sản xuất, mà thuộc về một công ty có trụ sở tại Budapest là BAC Consulting KFT, đơn vị có giấy phép sử dụng thương hiệu của Gold Apollo. Bên cạnh đó, một công ty sản xuất thiết bị liên lạc khác của Nhật Bản, Icom, cũng phản đối liên quan đến một vụ tấn công khác tại Lebanon ngày 18/9. Icom cho rằng các máy bộ đàm trong vụ việc này có thể là mẫu đã ngừng sản xuất và chứa pin đã bị can thiệp.

Vụ tấn công liên quan đến máy nhắn tin và máy bộ đàm khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong hai ngày 17 và 18/9. Hezbollah cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công này.

Thượng Hải hứng chịu cơn bão thứ hai trong 4 ngày

Tối 19/9, bão Pulasan đổ bộ Thượng Hải, gây ngập lụt nhiều khu dân cư và các tuyến đường, chỉ ba ngày sau khi thành phố này phải đối mặt với cơn bão mạnh nhất trong 75 năm qua, Bebinca. Pulasan đổ bộ với sức gió mạnh nhất là 83 km/h, mang theo lượng mưa lớn, khiến các trạm thời tiết tại hai quận Thượng Hải ghi nhận lượng mưa trên 300 mm trong vòng 6 giờ - mức cao nhất trong lịch sử hai quận này.

Giới chức địa phương nâng mức cảnh báo và sơ tán gần 112.000 người, đồng thời đình chỉ nhiều dịch vụ phà và tàu hỏa để đảm bảo an toàn. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video cho thấy người dân Thượng Hải lội trong nước ngập ngang bắp chân, trong khi nhiều xe ô tô chết máy vì bị nước ngập tới động cơ. May mắn chưa có thông tin về thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong do cơn bão này gây ra.

Trước khi đổ bộ vào Thượng Hải, bão Pulasan quét qua tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, với sức gió gần tâm bão lên tới 90 km/h, gây ra sóng cao bất thường trên sông Tiền Đường. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến những hình thái thời tiết cực đoan như vậy trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Chính quyền Thượng Hải cho biết công tác sơ tán và hỗ trợ dân cư vẫn đang được tiếp tục.