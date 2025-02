Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cụ thể, tại Quyết định số 397, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Quyết định số 356, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Quyết định số 357, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Quyết định số 358, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/3.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là đơn vị được thành lập mới sau khi sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu bộ máy Chính phủ.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Như vậy, bộ máy lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo gồm Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng 4 Thứ trưởng là các ông, bà: Y Vinh Tơr, Y Thông, Nông Thị Hà và Nguyễn Hải Trung.

Ông Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968; quê quán xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm.

Ông Nguyễn Hải Trung có thời gian dài công tác trong các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an và từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân.

Năm 2018, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2020, ông được Bộ Công an điều động về bộ đảm nhiệm chức danh Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Từ tháng 8/2020, ông Nguyễn Hải Trung làm Giám đốc Công an TP Hà Nội.