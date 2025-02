Á hậu Phương Anh: 'Tôi không có nhu cầu chỉnh sửa nhan sắc'

(VTC News) -

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vừa tổ chức ngày hội tuyển sinh tại hai trường đại học ở TP.HCM là Đại học Ngân hàng và Đại học Mở. Bên cạnh sự tham gia của các sinh viên, ngày hội còn có sự xuất hiện của các Á hậu gồm: Ngọc Thảo, Phương Anh, Ngọc Hằng, siêu mẫu Phương Mai.

Ngọc Thảo giành danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khi chỉ mới 20 tuổi. Cô tâm sự với các sinh viên của trường Đại học Mở lúc đăng ký dự thi, cô không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng đi thi để có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm. Nhưng khi vào nhà chung, được trải nghiệm lịch trình dày đặc, đồng hành cùng các cô gái xinh đẹp khiến cô gặp áp lực, định chùn bước vì quá nhút nhát.

“Tôi gọi điện cho ba mẹ để xin ý kiến có nên tiếp tục tham gia cuộc thi hay không và bố mẹ nói rằng đã tham gia rồi phải quyết tâm lên. Tôi đã cố gắng mỗi ngày tập luyện và may mắn được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2”, cô nói.

Á hậu Ngọc Thảo chia sẻ kỷ niệm khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngọc Thảo tâm đắc với câu nói: “Nếu bạn tin tưởng vào khả năng của mình, bạn sẽ thành công. Nếu bạn nghĩ mình làm được, chắc chắn sẽ đến đích”.

Ngọc Thảo cho biết trước đây cô cũng là cô gái ham ăn, ham ngủ như bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên tham gia cuộc thi, cô phải thức dậy lúc 4h sáng, về phòng vào lúc 10h đêm, tham gia tập luyện catwalk, các hoạt động thiện nguyện… thông qua đó cô đã rèn luyện bản thân để trở nên có trách nhiệm hơn.

Sau khi đạt Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Thảo có nhiều cơ hội tham gia các dự án thiện nguyện. Cô hy vọng với vai trò mới có thể lan tỏa, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Người đẹp cũng muốn truyền động lực đến những cô gái còn đang rụt rè, hãy tham gia để có những trải nghiệm quý báu.

Là một trong hai Á hậu chia sẻ chính tại buổi giao lưu, tuyển sinh tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Á hậu Phương Anh kể lại những điều tuyệt vời nhất đã trải qua trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, đặc biệt là khoảnh khắc trình diễn trước hàng nghìn khán giả.

Á hậu Phương Anh chia sẻ: “Với những bạn đang có ý định thi Hoa hậu Việt Nam nhưng còn e ngại, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Now or Never (Tạm dịch: Bây giờ hoặc không bao giờ) là câu nói theo Phương Anh từ hồi cấp ba, mỗi khi đang băn khoăn trước quyết định nào đó. Các bạn hãy sử dụng cơ hội tại buổi tuyển sinh này để tìm hiểu các thông tin về cuộc thi để ghi danh và có hành trang tốt nhất tại Hoa hậu Việt Nam năm nay”, Á hậu Phương Anh nói thêm.

Sau khi giành ngôi Á hậu Hoa hậu Việt Nam, Phương Anh học thêm bằng thạc sỹ.

Điều Phương Anh cảm thấy ấn tượng là dù có nhiều đổi mới nhưng Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn giữ tiêu chí là không phẫu thuật thẩm mỹ.

“Tôi cho rằng tiêu chí này đề cao vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời góp phần giúp các bạn thí sinh trở nên tự tin hơn với vẻ đẹp nguyên bản của mình. Một cô gái đẹp không chỉ là vẻ ngoài mà còn là sự tự tin, duyên dáng và tri thức của cô gái ấy. Có khi nhìn vẻ ngoài của một cô gái, tôi thấy cô ấy rất đẹp nhưng sau khi tiếp xúc, nói chuyện, không thấy sự duyên dáng của cô ấy, tự nhiên không thấy cô ấy đẹp nữa. Ngược lại nếu một cô gái có thể thuyết phục được tôi với trí tuệ, tri thức, sự duyên dáng, nhân ái thì vẻ đẹp của cô ấy sẽ rạng rỡ hơn nữa”, Phương Anh chia sẻ.

Á hậu - Thạc sỹ Phương Anh cũng khẳng định sau 4 năm giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, cô vẫn chưa chỉnh sửa gì trên khuôn mặt. "Hiện tại, tôi không có nhu cầu chỉnh sửa gì về nhan sắc", cô nói.

Á hậu Phương Anh.

Á hậu Ngọc Hằng cho biết lúc ghi danh Hoa hậu Việt Nam lúc 19 tuổi, vừa hoàn thành chương trình học cấp 3, chập chững bước vào đại học. Việc thi Hoa hậu giúp cô trưởng thành, hoàn thiện mọi mặt.

"Suốt hành trình thi Hoa hậu Việt Nam, tôi nhận ra bản thân hoàn thiện kinh nghiệm trình diễn, tự tin đứng trên sân khấu và khả năng nói trước đám đông. Sau cuộc thi, tôi tiếp tục đến với Hoa hậu Liên lục địa. Đó là hành trình trưởng thành đáng quý", Ngọc Hằng chia sẻ.

Khi được hỏi điều gì khó khăn nhất, Á hậu Ngọc Hằng nói nỗ lực cần vượt qua là phần thi nhân trắc học. "Hoa hậu Việt Nam đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Giám khảo kiểm tra từng bộ phận từ răng, cằm, đảm bảo thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên", Ngọc Hằng nói.

Cô nói thêm phần thi khó thứ hai là ứng xử. Cô căng thẳng khi phải thuyết trình trước đám đông. "Lúc đó, tôi chỉ 19 tuổi. Đứng trước sân khấu lớn với hàng nghìn khán giả, tôi không biết nói gì vì quá run. Tôi chịu khó tìm ra khuyết điểm và cải thiện sự tự tin. Chúng ta phải nói bằng cái tâm, đó là điều tôi đúc kết được sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam", cô chia sẻ thêm.

Siêu mẫu Phương Mai tiếc nuối vì không thi Hoa hậu Việt Nam.

Trong khi các Á hậu chia sẻ kỷ niệm khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, siêu mẫu Phương Mai lại bày tỏ sự tiếc nuối. Cô nói: “Ước gì tôi được quay lại thời trẻ, chạm tay vào tờ ghi danh cuộc thi. Tôi hối hận vì đã có những nỗi sợ như bản thân không đủ giỏi, không đủ đặc biệt để chạm tay vào vương miện danh giá”, Phương Mai chia sẻ thêm. Siêu mẫu khuyên các nữ sinh mạnh dạn thể hiện bản thân, trân trọng mọi trải nghiệm trong cuộc thi.