Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Đài Loan, Israel

(VTC News) -

Gói viện trợ vừa được Hạ viện Mỹ thông qua bao gồm 60,84 tỷ USD cho Ukraine, 26 tỷ USD cho Israel, 23 tỷ USD để bổ sung vũ khí, kho dự trữ và cơ sở vật chất của Mỹ, 8,12 tỷ USD dành cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sau khi vượt qua "cửa ải" Hạ viện, Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu xem xét dự luật này vào tuần tới. Nếu Thượng viện thông qua, Tổng thống Joe Biden sẽ sớm ký ban hành dự luật này, cung cấp hỗ trợ quân sự cần thiết cho Ukraine và Israel.

Hình ảnh tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua các dự luật. “Tôi sẽ ký thành luật ngay lập tức. Chúng tôi sát cánh cùng đối tác của mình", ông nói.

Dự luật trước đó bế tắc ở Hạ viện Mỹ do sự phản đối từ phe Cộng hòa. Gói viện trợ được ông Biden đề xuất từ tháng 10/2023. Thế nhưng, đề nghị này không nhận được sự ủng hộ tại Hạ viện vốn đang do đảng Cộng hòa kiểm soát. Nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích vì dự luật không đi kèm các điều khoản an ninh biên giới để ngăn dòng người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico.

Các nhà lãnh đạo Mỹ từ Tổng thống Joe Biden đến người đứng đầu đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật này ra bỏ phiếu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cảm ơn các nhà lập pháp Mỹ sau khi dự luật được thông qua ở Hạ viện.

“Dự luật viện trợ quan trọng của Mỹ mà Hạ viện Mỹ thông qua hôm nay sẽ ngăn chiến tranh mở rộng, cứu sống hàng nghìn, hàng nghìn sinh mạng và giúp cả hai quốc gia chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn”, ông Zelenskyy cho hay.

Tuyên bố của Nhà Trắng cũng cho hay: “Thế giới đang theo dõi những gì Quốc hội làm. Việc thông qua dự luật này sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh lãnh đạo của Mỹ vào thời điểm then chốt”.

Hôm 20/4, Hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật khác với các biện pháp nhằm cấm TikTok, trừng phạt Iran và việc chuyển giao các tài sản của Nga bị tịch thu cho Ukraine.