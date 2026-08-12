Lật tẩy thủ đoạn tinh vi, Công an Gia Lai thu giữ lượng ngà voi lớn chưa từng có

(VTC News) -

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” và tạm giữ các những người liên quan để làm rõ hành vi vận chuyển, cất giấu trái phép lượng lớn ngà voi nhập khẩu.

Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng tạm giữ hơn 1,1 tấn ngà voi trong các container gỗ tại cảng Quy Nhơn.

Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan khu vực XIV kiểm tra lô hàng do Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và dịch thuật Thành Công đứng tên nhập khẩu.

Lô hàng gồm 3 container gỗ nhập từ Cộng hòa Congo, đang tập kết tại Cảng Quy Nhơn. Khi kiểm tra 165 hộp gỗ (tổng khối lượng 64,53 m³), lực lượng chức năng sử dụng máy soi nghiệp vụ kết hợp khoan, cắt kiểm tra thực tế, phát hiện 12 hộp gỗ thuộc 2 container đã bị đục tạo khoang rỗng bên trong.

Toàn bộ hàng cấm được xếp gọn trong khoang rỗng, phủ kín bằng sáp và gia cố lại bằng gỗ bên ngoài, tạo thành khối hoàn chỉnh như các hộp gỗ bình thường.

Qua kiểm đếm thực tế, lực lượng công an và hải quan đã thu giữ 221 khúc vật phẩm nghi là ngà voi có tổng trọng lượng 11,193 tấn; xương động vật tổng trọng lượng 79,3 kg.

Tại container thứ 3, lực lượng chức năng không phát hiện hàng cấm.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, hơn 1,1 tấn ngà voi được giấu trong các hộp gỗ.

Ngày 10/8, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ban hành kết luận giám định, xác định toàn bộ mẫu vật thu giữ là ngà voi thuộc họ Elephantidae.

Đây được ghi nhận là vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm có số lượng và giá trị lớn nhất từ trước đến nay do Công an tỉnh Gia Lai phát hiện.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đang trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây tiêu thụ và các đối tượng liên quan để xử lý.