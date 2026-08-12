Khởi tố nam thanh niên thu lợi hơn 2,4 tỷ đồng từ sao chép game

(VTC News) -

Ngày 12/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần (sinh năm 1999, trú tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan“ quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Cần. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Khoảng tháng 1/2025, thấy thị trường game online đang thịnh hành trò chơi “Ninja School Online” do Công ty TNHH Gomobi phát hành, Nguyễn Mạnh Cần thuê người viết phần mềm chương trình máy tính có kịch bản, cách chơi, giao diện, nhân vật, vật phẩm, cốt truyện tương tự, đặt tên mới là “Trường Học Ninja School”.

Sau đó, thanh niên này phân phối miễn phí game sao chép đến công chúng để chơi trên mạng Internet hoặc điện thoại di động. Sau khi thu hút lượng lớn người chơi, Cần tiếp tục tạo lập các chương trình, sự kiện, vật phẩm trong game online của mình để bán cho người chơi có nhu cầu mua tài khoản, mua tiền ảo trong game.

Cơ quan điều tra xác định, đến tháng 7/2026, Cần đã thu lợi bất chính từ việc phát hành game online trên không gian mạng tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Trong việc sao chép, truyền đạt trò chơi nêu trên, Nguyễn Mạnh Cần không làm thủ tục xin cấp phép phát hành và kinh doanh trò chơi trên không gian mạng.