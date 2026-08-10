Báo Hàn Quốc: Hối lộ trọng tài có thể xảy ra ở World Cup 2002

(VTC News) -

Ngày 10/8, trong bài báo với tiêu đề “Hối lộ trọng tài là ‘thông lệ’ tồn tại 40 năm: Không phong bì tiền thì tiếp đãi tình dục”, báo Kyeonggi (Hàn Quốc) dẫn lời các nhân vật kỳ cựu trong giới thể thao Hàn Quốc cho biết hoạt động hối lộ trọng tài xuất hiện trong bóng đá nước này từ giữa thập niên 1980.

Đáng chú ý, tình trạng này còn có thể diễn ra ở World Cup 2002, giải đấu được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Báo Hàn Quốc dẫn lời một nhân vật bóng đá am hiểu tình hình lúc bấy giờ cho biết: “Tôi từng nghe rằng việc hối lộ được thực hiện ở trận đầu tiên gặp Ba Lan, trận vòng 1/8 gặp Italy và trận tứ kết gặp Tây Ban Nha. Tất nhiên, không thể biết họ đã nhận bao nhiêu tiền”.

Trong khi đó, một cựu binh của làng thể thao trong nước tiết lộ trong bối cảnh Hàn Quốc muốn đạt thành tích cao tại một đại hội thể thao quốc tế lớn được tổ chức trên sân nhà, nhiều biện pháp đã được sử dụng để tìm kiếm lợi thế.

Công tác trọng tài ở những trận đấu có Hàn Quốc tham gia ở Wolrd Cup 2002 từng gây tranh cãi.

“Việc vận động trọng tài, hay nói theo cách tiêu cực hơn là hối lộ trọng tài, có thể xem là bắt đầu từ Đại hội Thể thao châu Á 1986. Họ không tiếc bất kỳ điều gì để có thể đạt được kết quả tốt tại sự kiện thể thao đa môn quốc tế đầu tiên nước nhà đăng cai”, nguồn tin chia sẻ với báo Kyeonggi.

Một người khác từng làm việc cho tổ chức thể thao trực thuộc Ủy ban Olympic và Thể thao Hàn Quốc trong thập niên 1980 cũng đưa ra cáo buộc tương tự.

“Đối với những môn dựa trên thành tích đo đếm như điền kinh, bơi lội thì không làm gì được. Nhưng ở những môn mà trọng tài có thể tác động đến thắng thua, việc vận động trọng tài lại diễn ra. Vào đêm trước những trận đấu quan trọng, các phong bì tiền được chuyển tới các trọng tài nước ngoài và điều đó đã dẫn tới những tấm huy chương Olympic”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Theo tờ báo, hoạt động “vận động” trọng tài chủ yếu được thực hiện dưới hai hình thức là gửi phong bì tiền và tiếp đãi tình dục. Bài viết cho rằng từ những năm 1990, khi trọng tài nước ngoài được phân công điều hành các trận đấu, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) lại vắt óc suy nghĩ nên tiếp đãi họ bằng cách nào. Thậm chí, có trường hợp phía trọng tài chủ động đưa ra yêu cầu.

Tờ báo Hàn Quốc đăng tải bài viết trong bối cảnh bê bối liên quan đến Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) tiếp tục gây chấn động dư luận. Bản điều tra năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết trong giai đoạn 2011-2012, KFA từng hối lộ 10 trọng tài và giám sát viên, liên quan đến 7 trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Trong 7 trận đấu được đề cập, đội tuyển Hàn Quốc đạt thành tích 5 thắng, 2 hòa và không nhận thất bại nào. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy kết quả các trận đấu có liên quan trực tiếp đến hoạt động tiếp đãi trọng tài.

KFA chính thức thừa nhận vụ việc khi đăng thông báo xin lỗi người dân Hàn Quốc vào 2 ngày trước, đồng thời cam kết sẽ phối hợp để điều tra triệt để vụ việc.