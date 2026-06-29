Messi đá như đi dạo vẫn lập kỷ lục, đối thủ chạy nhiều nhất World Cup bị loại

(VTC News) -

Lionel Messi kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với 6 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới. Riêng trận Argentina thắng Jordan 3-1, siêu sao 39 tuổi chỉ thi đấu hơn 30 phút trong hiệp hai nhưng vẫn kịp có bàn thắng để lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi bàn 7 trận liên tiếp ở World Cup. Đáng chú ý, theo dữ liệu của FIFA, Messi rất ít bứt tốc trong thời gian có mặt trên sân.

Cụ thể, Messi chỉ di chuyển khoảng 2,5 km, ít hơn cả thủ môn Emiliano Martinez. Trong đó, anh đạt tốc độ dưới 7 km/h - tương đương người bình thường đi bộ nhanh hoặc chạy chậm - trong khoảng 60% quãng đường này.

Messi giữ bóng trước sự áp sát của Alrawabdeh (số 8) - cầu thủ chạy nhiều nhất vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Các mức tốc độ trong bảng thống kê của FIFA được chia thành 5 mức, cao nhất là từ 25 km/h trở lên - là những pha bứt phá ở những tình huống đua tốc độ. Tổng quãng đường Messi đạt tốc độ trong khoảng này là... 3,4 mét. Ở mức 20-25 km/h, "El Pulga" cũng chỉ chạy hơn 100 mét, hơn mỗi thủ môn Martinez (14 mét).

Bình luận về màn trình diễn của Lionel Messi trên tờ Marca, cựu tiền đạo Luis Suarez cho rằng tốc độ suy nghĩ mới là chỉ số quan trọng nhất đối với Messi. Trên khía cạnh này, anh nhanh hơn tất cả những cầu thủ khác chạy trên sân.

"Leo không cần phải chạy hết cả trận. Bóng đá bây giờ dựa nhiều vào việc chạy, vào thống kê ai là người di chuyển nhiều nhất, nhưng bộ não hoạt động nhanh hơn hàng nghìn lần so với những cầu thủ chạy nhiều nhất trên sân", cựu cầu thủ từng thi đấu cùng Messi tại Barcelona và Inter Miami nhận xét. Theo Suarez, khác biệt lớn nhất của Messi ở thời điểm hiện tại khi đã 39 tuổi so với giai đoạn đỉnh cao là sự thông minh trong việc chọn thời điểm tăng tốc.

Video: Argentina thắng Jordan 3-1

Chính bảng thống kê của FIFA minh họa cho nhận định này của Suarez. Ở vòng bảng World Cup 2026, Noor Alrawabdeh của Jordan - đối thủ gần nhất bị Messi chọc thủng lưới - là cầu thủ có quãng đường di chuyển trên sân nhiều nhất (hơn 38 km).

Anh cũng dẫn đầu toàn giải về quãng đường chạy ở tốc độ cao (635 mét). Tuy nhiên, cầu thủ này cùng đội tuyển Jordan lại không vượt qua được vòng bảng. Ở lượt trận cuối, họ thua Argentina của Messi với tỷ số 1-3.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Argentina của Messi gặp Cape Verde - đội lần đầu tiên tham dự giải đấu - ở vòng 1/16 vào 5h ngày 4/7 (giờ Việt Nam).