Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

“Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội nối gót Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Xuân Son để trở thành Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Sau khi vòng bảng khép lại, Đình Bắc, 21 tuổi, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công cho nhà đương kim vô địch”, trang chủ ASEAN United nhận định.

Đình Bắc khởi đầu giải đấu đầy ấn tượng khi lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 của đội tuyển Việt Nam trước Timor-Leste. Anh sau đó trải qua trận đấu không như ý trước Singapore khi bị HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân ngay trong hiệp một.

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ đang chiếm ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. (Ảnh: ASEAN United FC)

Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2004 nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn. Ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Campuchia, Đình Bắc lập cú đúp, qua đó nâng thành tích lên 5 bàn và trở lại vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

ASEAN United cho biết 2 cầu thủ bám sát Đình Bắc là Mitch Baker của Indonesia và Win Naing Tun của Myanmar với cùng 4 bàn thắng. Tuy nhiên, cả Indonesia và Myanmar đều bị loại sau vòng bảng, đồng nghĩa với việc hai chân sút này không còn cơ hội cải thiện thành tích.

Những đối thủ trực tiếp còn lại của Đình Bắc là đội trưởng Malaysia Paulo Josue và tiền đạo Singapore Ilhan Fandi. Cả hai cùng có 3 pha lập công và còn ít nhất 2 trận bán kết để gia tăng thành tích.

Trang chủ giải đấu đồng thời nhắc lại trong lịch sử, Lê Huỳnh Đức từng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới năm 2002 với 8 bàn thắng. Nguyễn Tiến Linh ghi 6 bàn để giành danh hiệu này năm 2022. Gần nhất, Nguyễn Xuân Son giành Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 với 7 bàn, đồng thời được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Danh hiệu Vua phá lưới sẽ được trao sau khi giải đấu kết thúc. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Ngôi sao trẻ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất nhằm vinh danh những cá nhân có màn trình diễn nổi bật xuyên suốt giải đấu.

Bên cạnh phong độ của Đình Bắc, ASEAN United cũng nhấn mạnh những thống kê nổi bật của đội tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

“Với mục tiêu giành chức vô địch lần thứ hai liên tiếp, đội tuyển Việt Nam luôn thể hiện lối chơi chủ động, tung ra tổng cộng 74 cú sút qua bốn trận đấu. Đây là con số cao nhất trong số các đội tham dự. Trong đó, có 24 cú sút trúng đích.

Với bộ ba Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long và Lê Phạm Thành Long quán xuyến khu trung tuyến, tuyển Việt Nam đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 57,6% (xếp thứ ba) và tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 88% (xếp thứ nhất)”, ASEAN United nhận định.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở bán kết. Trận lượt đi diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 16/8, trước khi hai đội tái đấu trên sân Mỹ Đình ngày 19/8. Ở nhánh đấu còn lại, Thái Lan đối đầu với Singapore. “Voi chiến” là đội duy nhất chưa nhận bàn thua nào sau 4 trận vòng bảng và đã ghi 10 bàn thắng.