Dự báo thời tiết Nam Bộ và TP.HCM ngày mai 13/8: Chiều tối mưa dông

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày mai 13/8

Theo dự báo từ trung tâm khí tượng, thời tiết Nam Bộ ngày mai 13/8 có mây, mưa rào và dông vài nơi. Trong ngày, một số khu vực có thể xuất hiện những khoảng nắng, nhiệt độ tăng dần. Đến chiều tối và tối, mưa rào có xu hướng xuất hiện rải rác hơn, một số nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ phổ biến 25-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất đạt 32-35°C. Thời tiết nhìn chung nóng vào ban ngày nhưng không duy trì nắng liên tục do mưa dông xuất hiện vào cuối ngày.

Mưa dông có thể diễn biến nhanh và cục bộ. Vì vậy, người dân cần chú ý theo dõi dự báo khi có kế hoạch di chuyển ngoài trời vào buổi chiều và tối. Trong thời gian xảy ra dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Nam Bộ và TP.HCM ngày mai 13/8: Chiều tối xuất hiện mưa dông

Chi tiết thời tiết Nam Bộ ngày 13/8

Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C.

Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Trời có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Gió Tây nam cấp 2-3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Với nhiệt độ cao nhất lên tới 35°C, người dân nên hạn chế làm việc hoặc vận động lâu dưới trời nắng, nhất là trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Khi ra ngoài, người dân nên sử dụng các biện pháp chống nắng và bổ sung đủ nước.

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày mai 13/8

Thời tiết TP.HCM ngày mai 13/8 được dự báo có mây, ngày nắng. Về chiều tối và tối, thành phố có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Đây là kiểu thời tiết khá phổ biến trong những ngày gió mùa Tây Nam hoạt động, khiến mưa dông khả năng xuất hiện cục bộ vào cuối ngày.

Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM dao động 26-28°C, nhiệt độ cao nhất 33-35°C. Ban ngày, thời tiết có nắng nên cảm giác nóng có thể gia tăng, đặc biệt vào buổi trưa. Khi mưa dông xuất hiện, nhiệt độ có thể giảm nhanh nhưng đồng thời đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Thời tiết TP.HCM ngày 13/8

Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C.

Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông.

Gió Tây nam cấp 2-3.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân TP.HCM cần lưu ý nguy cơ mưa dông vào cuối ngày, đặc biệt khi tham gia giao thông hoặc có các hoạt động ngoài trời. Khi phát hiện mây dông phát triển mạnh, mọi người nên chủ động tìm nơi trú ẩn và tránh di chuyển tại những khu vực có cây xanh lớn, công trình tạm hoặc biển quảng cáo.

Khuyến cáo cho người dân

Trong ngày 13/8, mưa dông Nam Bộ có thể xuất hiện rải rác vào chiều tối và tối. Dù thời gian mưa tại từng khu vực khác nhau, một số cơn dông có thể phát triển mạnh trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng có thể gây nguy hiểm cho người dân, đồng thời làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Khi có dông sét, người dân nên hạn chế đứng ở khu vực trống trải, không trú mưa dưới cây lớn và tránh tiếp xúc với các thiết bị điện. Người lái xe nên giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động tìm nơi tránh mưa nếu dông mạnh.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Nam Bộ và TP.HCM ngày mai 13/8 cho thấy thời tiết có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất 32-35°C, trong khi TP.HCM phổ biến 33-35°C. Mưa rào và dông có xu hướng tập trung nhiều hơn vào chiều tối và tối.