Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 98

(VTC News) -

Hôm 12/8, Tân Hoa xã đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời vì bệnh tại Bắc Kinh lúc 11h06. Ông Chu Dung Cơ từng là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIV và khóa XV.

Thông cáo tang lễ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Quốc vụ viện và Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc cùng công bố. Thông cáo ca ngợi ông Chu Dung Cơ “là một đảng viên ưu tú, một chiến sĩ cộng sản trung thành, đã trải qua nhiều thử thách, đồng thời là nhà cách mạng vô sản, chính khách và nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Trung Quốc”.

Ông Chu Dung Cơ.

Theo CNN, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ nổi tiếng với những cải cách kinh tế quyết liệt góp phần thúc đẩy Trung Quốc vươn lên thành một cường quốc toàn cầu. Ông giữ chức Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1998 đến 2003.

Sinh ra tại tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc, ông Chu tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực kinh tế trước khi trở thành Thị trưởng Thượng Hải năm 1988. Năm 1991, ông làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và bảy năm sau trở thành Thủ tướng.

Ông Chu đã kiềm chế tình trạng lạm phát cao, cải tổ hệ thống tiền tệ và đưa nền kinh tế Trung Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Các chính sách cải cách mạnh tay của ông thường gây tranh cãi. Nỗ lực đưa Trung Quốc gia nhập WTO cũng vấp phải sự phản đối từ một số quan chức. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc gia nhập WTO là bước ngoặt trong quá trình Trung Quốc hội nhập vào nền kinh tế thế giới, mở cửa đất nước với thương mại và đầu tư toàn cầu, qua đó thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng chưa từng có trong những năm tiếp theo.