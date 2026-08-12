Hai lô đất gia đình thương binh nặng bị chiếm ở Hải Phòng: Cưỡng chế trước 15/9

(VTC News) -

Ngày 12/8, thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, UBND TP Hải Phòng đã nhận được báo cáo của Thi hành án dân sự TP Hải Phòng về việc cưỡng chế 2 lô đất bị chiếm dụng 15 năm qua của gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh (sinh năm 1948, thương binh nặng 1/4, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Đáng chú ý, cơ quan thi hành án đưa ra “hạn chót” phấn đấu tổ chức cưỡng chế giao tài sản trước ngày 15/9 cho gia đình ông Vĩnh.

“Trong thời gian xây dựng kế hoạch cưỡng chế, Thi hành án dân sự Thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi làm việc, vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành nghĩa vụ và tổ chức thỏa thuận thi hành án lần cuối để tổ chức thi hành án bảo đảm chặt chẽ, hợp lý hợp tình”, báo cáo của Thi hành án dân sự TP Hải Phòng nêu.

Hai lô đất của gia đình thương binh nặng bị chiếm dụng suốt 15 năm qua, xây nhà ở và kinh doanh.

Thi hành án dân sự TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 quyết tâm tổ chức thực hiện dứt điểm vụ việc nêu trên. Cơ quan thi hành án động viên gia đình ông Vĩnh, bà Huệ, ông Long hỗ trợ chi phí thuê chỗ ở tạm 12 tháng cho 2 hộ gia đình người phải thi hành án và đến ngày 1/8, họ đã đồng ý hỗ trợ chi phí thuê nhà.

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 tiếp tục tìm thuê nơi ở cho 2 gia đình người phải thi hành án lưu trú 12 tháng, hoàn thành trước 10/8, đồng thời xây dựng kế hoạch cưỡng chế có huy động lực lượng phối hợp Công an phường An Hải để thống nhất xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế; hoàn thành trước 15/8.

Trường hợp có khó khăn, Thi hành án dân sự Khu vực 2 báo cáo THADS Thành phố phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan, ban, ngành thành phố thống nhất kế hoạch cưỡng chế, báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố chỉ đạo cưỡng chế trước ngày 20/8.

Cơ quan Thi hành án dân sự khẳng định sẽ phấn đấu tổ chức cưỡng chế giao tài sản trước ngày 15/9/.

Cũng theo cơ quan Thi hành án dân sự TP Hải Phòng, trước đó, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật và cơ quan thi hành án đã ban hành 2 quyết định để thu hồi 2 lô đất bị chiếm dụng cho gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh, nhưng phía chiếm dụng không tự nguyện thi hành, không hợp tác trong toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án ngay từ khi thông báo quyết định; có thái độ chống đối quyết liệt.

Vụ việc tranh chấp kéo dài từ năm 2011, chính quyền địa phương đã ra quyết định đình chỉ xây dựng và nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành; người bị chiếm dụng đất phải khởi kiện tại Tòa án, đến tháng 9/2021 mới có phán quyết; tính chất vụ việc rất phức tạp, kéo dài.

Tài sản phải tháo dỡ là căn nhà kiên cố và các vật kiến trúc khác, hiện là nơi sinh hoạt, kinh doanh của 2 hộ gia đình (6 nhân khẩu).

Báo Điện tử VTC News tiếp tục thông tin vụ việc này!