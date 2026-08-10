Loạt đại học miền Bắc xét tuyển bổ sung, nhiều trường nhận hồ sơ từ 17 điểm

(VTC News) -

Sau khi hoàn tất tuyển sinh đợt 1, nhiều trường đại học tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung do còn chỉ tiêu ở một số ngành, chương trình. Mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số trường từ 17 điểm.

Trường Quốc tế tuyển bổ sung khoảng 420 chỉ tiêu

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung khoảng 420 chỉ tiêu, với ngưỡng nhận hồ sơ từ 19-20 điểm tùy ngành.

Các ngành tuyển bổ sung gồm Kế toán; Phân tích và kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý; Tin học và Kỹ thuật máy tính; Phân tích dữ liệu kinh doanh; Marketing; Quản lý; Tự động hóa và tin học; Công nghệ thông tin ứng dụng.

Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc điểm thi đánh giá năng lực HSA còn thời hạn, đạt ngưỡng từ 19/30 điểm trở lên, có thể đăng ký xét tuyển.

Điều kiện là thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào trường nào. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo đó cho phép.

Trường nhận hồ sơ từ ngày 12/8 đến 17h ngày 23/8.

Nhiều đại học phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Trường Đại học Việt Nhật tuyển 233 chỉ tiêu

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung 233 chỉ tiêu cho 8 ngành, gồm Nhật Bản học; Khoa học và Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn; Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản; Công nghệ thực phẩm và sức khỏe; Nông nghiệp thông minh và bền vững; Kỹ thuật Xây dựng; Đổi mới và phát triển toàn cầu.

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của Đại học Việt Nhật.

Trước đó, điểm chuẩn năm 2026 của trường dao động 20-21,25 điểm. Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn là ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng điểm chuẩn đợt 1. Nhà trường dự kiến bắt đầu tuyển sinh bổ sung sau ngày 14/8.

Trường Quản trị và Kinh doanh xét từ 19 điểm

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung vào ba chương trình: Quản trị và An ninh; Quản trị An ninh phi truyền thống; Quản trị dịch vụ khách hàng và chăm sóc sức khỏe.

Trường nhận hồ sơ từ 19 điểm, đồng thời yêu cầu điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 5 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

Trường Đại học FPT tuyển bổ sung cho 7 ngành

Trường Đại học FPT thông báo xét tuyển bổ sung chỉ tiêu vào các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Công nghệ truyền thông, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Các ngành xét tuyển bổ sung tại Đại học FPT.

Trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập lớp 12. Công thức tính điểm kết hợp được trường công bố là:

Điểm kết hợp = (Điểm thi tốt nghiệp THPT + (Điểm trung bình lớp 12 × 3))/2.

Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung bắt đầu từ 8h ngày 10/8.

Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung hơn 70 ngành

Đại học Phenikaa thông báo tuyển bổ sung hơn 70 ngành, chương trình đào tạo. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng nhận hồ sơ dao động 18-25 điểm.

Trong đó, Khoa học và Công nghệ bán dẫn và Khoa học máy tính cùng có mức nhận hồ sơ từ 25 điểm; Y khoa từ 23 điểm.

Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, trường còn sử dụng kết quả học tập THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, kỳ thi SPT của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT. Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 10/8 đến 12h ngày 22/8.

Như vậy, sau đợt xét tuyển chính, nhiều trường vẫn còn nhu cầu tuyển thêm sinh viên ở một số ngành, chương trình. Mức điểm nhận hồ sơ có sự chênh lệch lớn, từ 17 điểm tại một số chương trình đến 25 điểm ở những ngành có nhu cầu cao như Khoa học máy tính, Khoa học và Công nghệ bán dẫn.

Thí sinh có nhu cầu xét tuyển bổ sung cần theo dõi kỹ thông báo của từng trường về điều kiện, phương thức, chỉ tiêu, thời hạn và cách thức nộp hồ sơ trước khi đăng ký.